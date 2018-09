Tora Vasilescu, despre stilul de viață actual: “Nu aș da timpul înapoi. Nu îmi e dor de scenă”

Tora Vasilescu a ales să se pensioneze la 50 de ani, însă îndrăgita actriță susține că nu regretă nicio clipă decizia luată, ba chiar este liniștită și fericită cu stilul de viață actual.

Tora Vasilescu, în vârstă de 67 de ani, a vorbit despre ultima perioadă din viața sa și despre tabieturile zilnice. Cu toate că a renunțat la marea sa iubire, actoria, Tora Vasilescu se bucură de fiecare zi alături de soțul său: „Am zile foarte bune și am zile mai obositoare. Suport greu căldurile, iar în vara asta am stat mai mult la televizor și la piscină. Am piscină în fața casei și o folosesc zilnic, dau 10 ture. E singurul sport care simt că îmi face bine, pentru circulație. Și dacă ai și un deget de apă cu whisky, e foarte bine, face bine la circulație.

Eu am rămas cu un tratament pentru tensiune, am niște vase de sânge care nu prea sunt bune. Bătrânețea e inevitabilă. Ce ne rămâne, umorul! Să îți bați joc de tine puțin așa, e o adevărată terapie. Eu nu aș vrea să dau timpul înapoi, pentru că viitorul nu este trecut. Eu m-am pensionat la 50 de ani de la teatru. Nu îmi e dor de scenă! Am făcut mult film și seriale, iar pentru mine teatrul este puțin mai repetitiv. Eu trăiesc ce oportunități vin spre mine, nu îmi pierd energia gândindu-mă la ceea ce a fost” – a povestit Tora Vasilescu la Agenția VIP.

Tora Vasilescu locuiește în Buftea și are singură grijă de casă și grădină, iar cu soțul său, Alain, de origine croată, se înțelege de minune: ” Eu cu soțul meu avem același cod de umor. Râdem la aceleași glume. Am învățat că femeia cu unghiile mari nu prea e luată de nevastă. Când copilesc roșiile, nu merge să am unghiile lungi.”

Tora Vasilescu nu are copii și în trecut a explicat motivul pentru care nu va avea urmași: “Când am intrat la Teatru a treia oară, după ce jucasem un an la Satu Mare, la corp ansamblu, aveam un mare complex… Atunci am rămas însărcinată. Ce era să fac? Să-l opresc?! Să mă ierte Dumnezeu… Apoi m-am căsătorit şi soţul meu de atunci (n.r. regizorul Mircea Daneliuc), cu care am fost zece ani, pur şi simplu nu a vrut copil. A spus că nu vrea să-i fie îngrădită libertatea de-a lupta într-o societate cu cenzură. Iar o femeie nu poate hotărî de una singură.” – declara anul trecut Tora Vasilescu într-un imnterviu pentru Ok!Magazine

Sursă foto: Facebook, captură video Antena Stars