Edera Băjan de la Mireasa, sezonul 11, a anunțat că a pierdut sarcina: „Îngerul nostru a plecat la ceruri”

Edera Băjan, fostă concurentă de la Mireasa, sezonul 11, a dezvăluit că a pierdut sarcina. Alături de partenerul ei, Liviu, tânăra încearcă să depășească durerea și să meargă mai departe.

O veste dureroasă a întristat telespectatorii emisiunii „Mireasa”. Edera, una dintre concurentele îndrăgite ale sezonului 11, a împărtășit recent o pierdere tragică: ea și partenerul său, Liviu, se pregăteau să devină părinți pentru prima dată, însă sarcina s-a oprit din evoluție.

„După multă tăcere, simt că trebuie să vă împărtășesc o durere pe care n-am crezut că o voi spune. Am pierdut sarcina noastră. Îngerul nostru a plecat la ceruri, lăsând un gol imens în sufletele noastre. Chiar dacă am ales să tac o perioadă, știu că trebuie să fiu sinceră cu voi. Va rămâne mereu în inimile noastre, un înger ce nu va fi uitat. Vă mulțumesc pentru gândurile voastre bune”, a transmis Edera.

Edera și Liviu formează unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa

Anunțul emoționant al fostei concurente a fost primit cu multă compasiune în mediul online, unde fanii emisiunii au transmis mesaje de susținere și încurajare. Deși momentul este extrem de dificil, Edera și Liviu încearcă să rămână uniți și să găsească puterea de a merge mai departe împreună.

Cei doi foști concurenți ai show-ului matrimonial au fost apreciați de-a lungul competiției pentru povestea lor de iubire, care a cucerit inimile telespectatorilor. Amintirile frumoase din casa „Mireasa” continuă să fie un sprijin moral pentru cuplu. „Mă simt ca la 16 ani! M-am pregătit pentru o fată specială! Am zis să fac ceva special. N-am mai făcut eu cine romantice. Să pregătesc eu mâncarea… Am făcut pastele, m-au ajutat băieții să umflu baloanele, petalele și lumânările le-am avut de la Ștefan, iar șampania de la Cristian”, povestea Liviu emoționat în cadrul emisiunii.

