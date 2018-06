Andreea Marin, despre depresia postnatală: „Am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem”

Andreea Marin a făcut de curând niște dezvăluiri cutremurătoare. Îndrăgita prezentatoare TV a recunoscut că a trecut printr-o perioadă groaznică în viața sa, imediat după ce a născut-o pe Ana Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin, în vârstă de 43 de ani, este o persoană puternică și a demonstrat acest lucru de-a lungul timpului, având în vedere că a reușit să depășească etape grele din viața sa și să zâmbească în continuare. Amintim că Andreea Marin și-a pierdut ambii părinți, iar mama i-a murit în brațe, și, în plus, a trecut prin trei divorțuri. În cadrul interviului pe care vedeta l-a dat pentru Adevărul, aceasta a povestit că s-a confruntat cu depresia postnatală, iar când Ana Violeta avea puțin peste un an starea i s-a agravat și avea momente când își dorea să recurgă la gesturi extreme. Pe atunci era căsătorită cu Ștefan Bănică: „A fost o perioadă foarte grea. Ba chiar am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem, eu persoana atât de puternică în ochii celorlalţi. Eram într-o perioadă în care, din afară părea foarte bună, aveam un copil de un an şi ceva, casă, masă şi tot ce aş fi avut nevoie. Teoretic, nu aveam de ce să fiu tristă, dar fiecare om le ştie pe ale lui. A fost foarte greu, am ajuns să nu mai pot controla furtuna din mine, să mă simt foarte rău, deloc motivată să merg mai departe. A fost cumplit. (…) Eram după o naştere şi am trăit această depresie postnatală. Desigur, erau şi nişte motive personale. În acea perioadă a avut loc şi pierderea Mădălinei Manole. Eu nu realizam că trăiesc o depresie, de obicei depresivul nu ştie şi nu acceptă să i se spună că asta trăieşte. I se pare că e arătat cu degetul şi că este privit ca un nebun. Nimănui nu-i place să i se pună o astfel de etichetă”, – a dezvăluit Andreea Marin.

Cât despre cele trei divorțuri prin care Andreea Marin a fost nevoită să treacă, vedeta nu are resentimente, ci consideră că așa i-a fost scris: „Nu ai avut norocul să fie ce trebuie, mergi mai departe, nu sta să plângi până la 80 de ani. Pentru că altfel vei ajunge să-ţi numeri regretele. Eu sunt genul de om de acţiune care iubeşte cu toată inima, dar care se şi respectă pe sine. Cred că avem nevoie de şansa de a trăi frumos şi liniştit. Şi, până la urmă, fiecare cu destinul său.”

În prezent Andreea Marin are o relație cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia și, deși este discretă în declarații, cei doi par a avea planuri mărețe de viitor.

Sursă foto: Facebook