Dana Săvuică, despre copilăria în Sri Lanka. A fost despărțită de părinți timp de 9 ani

Dana Săvuică și-a lansat în urmă cu câteva zile cartea “Din călătoriile unei femei cu suflet de copil”, ocazie cu care vedeta a făcut niște dezvăluiri sfâșietoare din perioada copilăriei sale.

Cartea, scrisă cu emoție, în fiecare noapte, timp de un an, este o autoficțiune care cuprinde atât amintirile și poveștile Danei Săvuică, cât și fanteziile sale. Vedeta așterne pe hârtie inclusiv fricile și durerile sale și rememorează un moment din copilărie în care a fost despărțită de părinți pentru o perioadă de 9 ani, timp în care reușea să vorbească cu aceștia la telefon doar un singur minut pe an. Inițial, Dana și sora sa au copilărit timp de 5 ani în Sri Lanka, acolo unde părinții lor erau detașați cu misiuni diplomatice.

Ca urmare a unei directive date de Nicolae Ceaușescu, președintele țării pe atunci, fetele au fost despărțite de părinți și aduse în țară: “Am trăit cu bunicii mei la Târgoviște, părinții mei erau la mii de kilometri depărtare. Să zicem că atunci eram doar câțiva copii care sufereau la distanță după părinți, acum, din păcate, a devenit un întreg fenomen în România, pentru că mulți lucrează în străinătate, ca să pună o pâine pe masa copiilor și a familiei. Cred că multă lume ar putea să înțeleagă acum prin ceea ce am trecut eu când eram copil și să empatizeze cu dorința mea arzătoare de a-mi vedea părinții, de a-i vedea de Crăciun, de Anul Nou, de Paște. Eu îi simțeam sau îi ascultam doar un minut la telefon o dată pe an și aveau bani să cumpere doar un minut. Deci foarte scumpe erau convorbirile telefonice și atunci îți dai seama că nu e ok ca un copil să crească așa, dar, pe de altă parte, le simțeam dragostea inclusiv de la depărtare” – a declarat Dana Săvuică pentru Libertatea cu ocazia lansării cărții sale, “Din călătoriile unei femei cu suflet de copil”.

Această întâmplare a lăsat urme adânci în sufletul și memoria Danei, vedeta recunoascând că teama ei de singurătate își poate avea rădăcinile în copilărie: “Nu știu de la ce, pur și simplu poate pentru că am crescut copil singur, poate să fi fost și chestia asta. Îmi place întotdeauna să fiu înconjurată de prieteni, de familie, nu îmi place să călătoresc singură. De câte ori am ocazia să merg undeva și poate nu am cu cine să merg, de multe ori abandonez călătoria, pentru că nu îmi place să stau singură” – a dezvăluit Dana Săvuică pentru sursa citată.

Vindecarea a venit în timp, iar Dana Săvuică scrie cu încredere în cartea sa: “Solitudine, înainte mă feream să rămân singură, îmi era frică să rămân doar cu mine, acum iubesc clipele în care vorbesc cu mine însămi, am multe să îmi spun, ce a fost, ce va fi, ce bucurie să te poți elibera de tot ceea ce e în jurul tău, fără să ai un sentiment de vinovăție”

Sursă foto: Facebook