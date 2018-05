Andreea Marin, declarații inedite despre iubitul său

Andreea Marin trăiește o minunată poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia, și deja se pregătește să treacă la următorul nivel.

În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, Andreea având 43 de ani, iar Adrian doar 32 de ani, cei doi se înțeleg de minune și, se pare, plănuiesc să se mute împreună: “Am fost plecată în Malta acum câteva zile, dar a fost doar un weekend în care să mă revăd cu omul meu drag. Și facem asta destul de des, deși avem cariere care ne țin la distanță, pentru un timp. Lucrurile se vor rezolva din acest punct de vedere. Aici, sigur că da. Am un copil care mă ține aici, dar aici e țara amândurora până la urmă. Ne-o dorim împreună. Din timp în timp ne vedem și de data aceasta s-a întâmplat nu aici acasă, nu acolo unde lucrează el, ci la mijlocul drumului, în Malta. Nu poți trăi o veșnicie într-o poveste care nu e palpabilă. E important. Am învățat că poți trăi în aceeași casă zi de zi cu cineva și să nu te bazezi pe omul acela. Și am învățat să prețuiesc faptul că astăzi, chiar dacă mă văd mai rar cu omul pe care îl iubesc, el e trup și suflet zi de zi lângă mine. Și asta e mai prețios decât orice. Vorbim de 100 de ori pe zi, în ziua de azi e mai ușor, există telefoane, comunicare video, nu e ca pe vremea părinților, bunicilor noștri. Pe de altă parte, îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem șansa să călătorim unul către altul și să ne vedem atunci când ne este dor. Nu trec perioade mari fără să ne vedem. O dată la două săptămâni, cam așa”, a declarat Andreea Marin într-un interviu pentru Antena Stars.

De asemenea, Andreea Marin a punctat că traversează o perioadă benefică din toate punctele de vedere: “Sunt în echilibru în această perioadă a vieții mele. Am 43 de ani și sunt mai stăpână pe mine decât eram la 20. Nu m-aș întoarce la 20 de ani să o iau de la capăt. Mi-am dat seama ce vreau de la viață odată cu fiecare lecție de viață și cu fiecare palmă pe care o primești de la viață atunci când nu faci lucrurile cum se cuvine. (…) Pe partea emoțională, personală a vieții, am învățat că oamenii trebuie să dovedească înainte de a avea parte de încrederea ta, că sunt capabili să susțină încrederea pe care tu le-o sădești în ei. Am învățat că lucrurile nu sunt simple, că au nuanțe, că nu totul este alb sau negru, ci există gri.”

Sursă foto: Facebook