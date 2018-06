Ștefan Stan, urmărit de blestem. De 7 ani, i se întâmplă același lucru, în aceeași lună

Ștefan Stan a devenit celebru după ce a câștigat sezonul din 2011 al emisiunii Vocea României, dar s-a menținut în topurile preferințelor și grație poveștii de dragoste cu năbădăi pe care a trăit-o alături de Andreea Mantea.

Ei bine, artistul a ajuns să fie îndrăgit atât în țară cât și peste hotare, are concerte, pleacă în turnee și…ar mai avea nevoie de niște timp. Poate doar așa ar reuși să frângă blestemul ce-l urmărește, se pare, de 7 ani. De ce spunem asta? Pentru că, dacă nu ar mai fi pe fugă, atunci nici nu ar mai fi tentat să calce pedala de accelerație: ”De șapte ani încoace, dinainte să câștig Vocea României, pe 26 decembrie 2011, în fiecare an Poliția mi-a luat permisul! De atunci mi se întâmplă mereu în luna decembrie! Atunci rămân mereu fără permis! Preconizez un decembrie negru și anul ăsta… Tot timpul am rămas fără carnet din cauza vitezei, pentru nimic altceva… Nu alcool, nu ilegalități…” – a declarat Ștefan Stan pentru Cancan.

Sursă foto: Facebook