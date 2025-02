Billy Joel a căzut pe scenă, în timpul unui concert: „Părea slăbit și șchiopăta”

Billy Joel (75 ani) susțiea un concert în Statele Unite, când a căzut fulgerător pe scenă, lăsând fanii îngrijorați. La scurt timp, pianistul s-a ridicat și și-a continuat spectacolul. Momentul a fost surprins de spectatori și distribuit apoi pe rețelele sociale.

Billy Joel a căzut fulgerător pe scenă

Billy Joel se afla la hotelul Mohegan Sun din Connecticut unde susținea un concert în momentul în care a căzut fulgerător pe scenă. Incidentul a avut loc în momentul în care celebrul pianist cânta hit-ul „It’s Still Rock and Roll to Me”, potrivit The Sun.

Publicația britanică notează că artistul și-a pierdut echilibrul și a căzut pe spate.

După ce și-a revenit, artistul și-a continuat show-ul.

Fanii lui Billy Joel au surprins momentul și spun că se putea vedea că artistul nu se simțea prea bine și chiar de susținea de stativul microfonului.

„Părea slăbit și șchiopăta pe scenă”, a spus unul din fanii lui Joel.

„La un moment dat, folosea stativul microfonului pe post de baston. Am fost foarte îngrijorat pentru el pe tot parcursul concertului. Înainte să cadă, i-am spus prietenului meu «o să cadă» și apoi a căzut”, a dezvăluit un alt fan prezent la concert.

Artistul își continuă turneul

În pofida incidentului din Connecticut, Billy Joel își va continua turneul. El va susține concerte și în Scoția și Liverpool, iar turneul se va încheia în SUA, în noiembrie.

Nu este de mirare că pianistul a decis să își continue turneul, întrucât fanii acestuia au descris în mediul online spectacolul din Connecticut ca fiind unul dintre cele mai bune la care au participat.

„Am fost la o mulțime de concerte în ultimii câțiva ani, urmărindu-i pe interpreții mei preferați, dar Billy Joel i-a depășit pe toți astăzi la Mohegan Sun, care este un loc uimitor”, a spus cineva.

A doua zi, un alt participant la concert a scris pe X despre show-ul artistului: „Am Am făcut o excursie rapidă la MoheganSun pentru a-l vedea pe marele Billy Joel ieri”.

„Spectacol fantastic! El a fost întotdeauna unul dintre favoriții mei! Încă poate să atingă acele note înalte și să lucreze pe scenă!”, a precizat acesta.

Fanii s-au îngrijorat când l-au văzut căzând pe scenă, dar se pare că artistul și-a revenit rapid și nu a plecat până ce nu a terminat show-ul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus momentul în care Billy Joel a căzut pe scenă, în timpul concertului

Sursă foto: Captură video, Hepta

