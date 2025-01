Cine este DOC de la Power Couple. Artistul este însurat și are o fetiță

DOC (43 ani), pe numele său real Vlad Munteanu, este un artist de muzică underground și are o carieră de succes de peste 25 de ani. Acesta a participat la mai multe emisiuni televizate, ultima fiind „Power Couple” de la Antena 1.

Cine este DOC

Vlad Munteanu, cunoscut sub numele de scenă DOC, activează în industria muzicală din România din anul 1997, dar succesul a început să-l cunoască doi ani mai târziu. În 1999, artistul a înființat trupa C.T.C. (Controlul Tehnic de Calitate) alături de Deliric și Vlad Dobrescu, precum și primul label de muzică hip-hop: Facem Records.

În 2010, Doc și-a lansat primul album solo, sub numele „Scăpat de sub control”. Cântărețul a avut mai multe colaborări de succes cu Deliric, Vlad Dobrescu, Maximilian, Cabron și Guess Who.

Cinci ani mai târziu, în 2015, artistul a intrat în topurile muzicale din România pentru colaborarea cu Smiley la piesa „Pierdut buletin”.

Artistul este căsătorit și are o fetiță

DOC s-a născut pe 29 decembrie 1980 la București și este apper, compozitor și producător de înregistrări.

Artistul a făcut sport întreaga sa viață și a jucat baschet profesionist.

Concurentul de la Power Couple este căsătorit cu Anca Munteanu. Cei doi s-au căsătorit într-un cadru restrâns, în anul 2019, la eveniment fiind prezenți doar apropiații cuplului.

Cei doi au împreună o fetiță, Eva.

Cum s-au cunoscut DOC și Anca

DOC și Anca s-au cunoscut în urmă cu 16 ani, lucrând în același cazinou. DOC i-a fost profesor Ancăi la școala de crupieri. Anca spune că a simțit chimia dintre ei de atunci, însă ca prieteni, DOC fiind într-o altă relație la acea vreme. S-au reîntâlnit 10 ani mai târziu, moment în care au devenit un cuplu.

Într-un interviu acordat Unica.ro, Anca Munteanu a dezvăluit care este secretul relației lor de lungă durată.

„Comunicarea. În fiecare relație sunt săptămâni bune și rele, să nu lași săptămânile rele să-ți conducă toată viața, să le lași să treacă”, a declarat Anca Munteanu.

„Nu trebuie să luam etichetele atât de în serios, soția, relația. E un parteneriat din toate punctele de vedere, atât social, cât și amoros, cât și financiar și, mai ales, ca prietenie. Vorbim toate rahaturile și vedem din ele ce chestii mișto putem scoate. Așa se face și cu îngrășământul”, a completat DOC.

Cei doi spun că se simt foarte bine în calitate de părinți și chiar își mai doresc un copil.

