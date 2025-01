Ce soție superbă are Radu Bucălae. Cum a cunoscut-o fostul concurent de la „Power Couple” pe Alexandra. „Am zis: Ea e este femeia vieții mele!”

Radu Bucălae și Alexandra formează primul cuplu eliminat de la Power Couple România 2025. Dacă Radu este o figură cunoscută publicului de câțiva ani prin prisma diverselor emisiuni televizate la care a participat, puțini sunt cei care știu detalii despre soția comediantului.

Cum și-a cunoscut Radu Bucălae soția

Alexandra și Radu s-au cunoscut în timpul filmărilor unei reclame, dar prima lor interacțiune nu a fost cea mai fericită. Alexandra a povestit în urmă cu ceva timp că Radu i s-a părut o persoană foarte arogantă.

„Da, pentru că era foarte arogant. Mi-a spus, cu alte cuvinte, că e penibil că am terminat la facultate de teatru la care am terminat” – a povestit Alexandra, citată de Antena 1.

„Varianta mea este: eu am cunoscut-o câteva luni mai târziu, nu la acest eveniment la care, sincer am nevoie de dovezi, într-un team building împreună, într-o bursă. Am urcat în autobuz, în spate, am văzut o zână superbă, strălucitoare și am zis: Ea e este femeia vieții mele, o să stau lângă ea!”, a completat Radu Bucălae.

Radu și Alexandra s-au căsătorit civil în 2020, iar doi ani mai târziu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, nașii lor de cununie fiind Cătălin Bordea și fost lui soție, Livia.

Cu ce se ocupă Alexandra Bucălae

Alexandra are o afacere cu lumânări parfumate, căreia i-a pus baza în timpul pandemie de Covid-19. Ideea acestui business i-a venit când căuta o lumânare altfel, deosebită, pentru a o oferi cadou cuiva drag.

„Încercând să-i găsesc o lumânare cadou, ceva mai deosebit, am început să primesc tot felul de sugestii pe internet de lumânări şi materiale pentru făcut lumânări.

Fiind în pandemie, oricum nu aveam activitate prea mare şi simţeam nevoia să am ceva făcut de mine. Am găsit aceste lumânări botanice şi am început să reproduc ce vedeam pe internet”, a dezvăluit Alexandra Bucălae.

Ideea ei s-a transformat într-o afacere de succes, după ce a început să se specializeze alegerea produselor pentru confecționarea lumânărilor, de la tipurile de ceară, la parfumul potrivit, fitilul optim sau florile pentru a le decora.

„Am găsit hortensii criogenate, care sunt puse de mână floare cu floare, petală cu petală. Lumânarea este formată dintr-un interior de ceară de soia sau de palmier şi un exterior din parafină, unde sunt aplicate florile.

Parafina este o ceară mai dură, care se topeşte mai greu, în momentul topirii rămâne partea din exterior ca un suport. Eu am creat această tehnică prin care lumânarea se tunelează şi interiorul este cel care se topeşte”, a dezvăluit soția lui Radu Bucălae.

Radu și Alexandra Bucălae, entuziamați de provocarea Power Couple

Soții Bucălae au acceptat provocarea Power Couple cu mult entuziasm, pentru a avea o experiență de neuitat, pe care să o povestească nepoților.

„Am mare încredere în noi doi (mai mult în Alexandra) și sunt convins că o să ne distrăm mult. Totodată, Dani Oțil a zis că i-ar fi prea dor de mine și că nu mai vrea această experiență singur, anul trecut i-a fost prea greu. Mă aștept ca experiența asta să o povestim la bătrânețe, pe terasa casei parțial plătită din premiul Power Couple” – a precizat comediantul înainte de a participa la emisiune.

La fel de entuziamată și nerăbdătoare pentru noua experiență s-a declarat și soția sa: „Până anul ăsta, și eu și bubu am fost niște oameni destul de cuminți și maximul de adrenalină a fost să schimbăm partea patului pe care doarme fiecare. Așa că show-ul a venit la fix, când simțeam nevoia să experimentăm viața în forme nemaiîntâlnite de noi până acum, să fim crazy!”.

