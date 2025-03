Oana Matache, amănunte despre relația dintre Radu Siffredi și cei doi copii ai ei: „Este o sursă de informații pentru ei”

Oana Matache și Radu Siffredi au reușit să demonstreze tuturor că relația lor este una solidă, iar partenerul artistei are un rol important în viața celor doi copii ai săi, Jessica și Bogdan. Deși la începutul relației lor au existat numeroase controverse, cei doi au dovedit că pot forma o familie unită. Sora Deliei a oferit detalii exclusive despre modul în care partenerul ei de viaţă interacționează cu micuții, dar și despre viața lor de zi cu zi.

Oana Matache, despre relația cu Radu Siffredi

După experiența din „Power Couple”, Oana Matache și Radu Siffredi participă acum în emisiunea „Te cunosc de undeva?”. Oana a mărturisit că s-a bucurat enorm de această oportunitate, mai ales pentru că o poate trăi alături de partenerul său.

„E o nebunie frumosă. Și viața este o nebunie frumoasă, dacă este să o iei așa! Important este că a fost alegerea noastră și cel mai important este că o facem împreună! E mișto să faci asta cu partenerul tău, te duci acasă, repeți, râzi despre anumite lucruri, te plângi de altele”, a spus Oana Matache pentru ego.ro.

Oana a explicat că Radu i-a oferit siguranța emoțională și profesională, permișându-i să-și exploreze creativitatea fără temeri.

Cum se înţelege Radu Siffredi cu copiii Oanei Matache

Legătura dintre Radu Siffredi și cei doi copii ai Oanei este una specială, potrivit declaraţiilor făcute de Oana Matache. Mai mult decât atât, artista a povestit un moment emoționant în care fiica sa, Jessica, a făcut o dezvăluire surprinzătoare în ceea ce îl priveşte pe Radu.

„Am întrebat-o la un moment dat pe Jessi, pe fetița mea, care crede că este cel mai amuzant om pe care îl cunoaște. Mă gândeam la colegi pe care îi are la școală. Mi-a zis: „Amuzant? Nu prea știu oameni amuzanți. A, Radu este cel mai amuzant om pe care îl știu!”, a mai spus aceasta pentru sursa menţionată anterior.

Mai mult, Oana Matache a mărturisit că Radu Siffredi este o adevărată sursă de inspirație și cunoștințe pentru cei mici.

„Radu este o sursă de informație pentru copii. Ei zic: „Radu, vreau și eu acest joc. Cum crezi că trebuie să fac?” sau „Radu, vreau și eu să filmez o chestie, cum să fac?“ Pe lângă faptul că împreună se distrează, el poate să îi învățe și lucruri utile”, a dezvăluit Oana Matache.

Cât timp petrece Oana Matache cu copiii ei

Cu un program plin de activități profesionale, Oana recunoaște că are parte de ajutor pentru a putea echilibra viața de mamă cu cea de artistă.

„Într-o zi trebuie să am foarte multe roluri. Am un ajutor acasă care se ocupă de lucrurile de care mie mi-ar fi imposibil, spre exemplu pregătirea mâncării de trei ori pe zi. Sunt foarte multe lucruri de pregătit când ai doi copii! Am o femeie care mă ajută și este extraordinară. O iubesc și îi mulțumesc pentru că există în viața noastră”, a mai mărturisit aceasta.

În ciuda programului încărcat, Oana Matache se asigură că petrece timp de calitate cu copiii ei, Jessica și Bogdan.

„Petrec două ore de calitate pe zi cu ei după școală și între repetiții sau ce mai trebuie să facem. Încerc să am cât mai multe momente în care să fiu prezentă. Dacă stăm împreună, aș vrea să vorbim, să ne jucăm cărți, nu să fim doar toți în aceeași cameră”, a spus Oana.

Radu Siffredi, implicat în stilul vestimentar al Oanei Matache

Radu Siffredi nu doar că se implică în viața copiilor Oanei, dar are un cuvânt de spus și atunci când vine vorba de stilul vestimentar al acesteia. Artista a recunoscut că și-a schimbat perspectiva asupra modei datorită sfaturilor lui:

„Ținuta aceasta nu este aleasă de Radu. Am fost sfătuită de el să îmi cumpăr acest tricou și am niște cizme pe care le-am luat cu el. Sunt din cauciuc și pot să le port pe orice vreme! Acum nu am mai stat să îl întreb, mi-au intrat în cap niște lucruri și mă descurc singură!”, a dezvăluit Oana Matache.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

