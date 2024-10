De ce Gina Matache s-a întors împotriva fiicei sale, Oana, atunci când a divorţat de Răzvan Miheţ. Dezvăluiri din intimitatea fostului cuplu: „Era ca un film prost”

Gina Matache a vorbit cu lux de amănunte despre divorţul dintre Oana Matache și Răzvan Miheț, o despărţire care a luat pe toată lumea prin surprindere, inclusiv pe ea. Artista de muzică populară a avut o reacţie neașteptată în fața divorţului fiicei sale mai mici, apelând până şi la cuvinte ofensatoare la adresa noului iubit al Oanei, Radu Siffredi. Acum, Gina Matache a dezvăluit de ce a fost atât de „spumoasă” în momentul în care a aflat despre decizia fiicei sale de a se despărţi de tatăl celor doi copii ai săi.

Gina Matache, despre motivul din cauza căruia nu a fost de acord cu divorţul fiicei sale, Oana

Divorțul dintre Oana Matache și Răzvan Miheț a fost o lovitură grea pentru Gina Matache. Mama Deliei a declarat în cadrul emisiunii „În Oglindă” că separarea lor i-a provocat o adevărată criză emoțională, comparând această experiență cu despărțirea propriilor părinți.

Mama Deliei și-a exprimat durerea public, mărturisind că nu se aștepta ca mariajul lor să ajungă în acest punct, mai ales după ce i-a cunoscut atât de bine și a fost martora vieții lor de zi cu zi.

„Atunci am văzut-o pe mama. M-am văzut în ipostaza în care a fost mama. Acum văd altfel lucrurile, în primele zile eram foarte spumoasă. Nu mă așteptam, pentru că eu îi știam bine. Eu care am stat cu ei în casă atâta vreme de i-am crescut pe amândoi copiii, nu am văzut nimic nelalocul lui. Nu știu ce să zic, probabil că are și ea motivele ei. Chiar nu știu ce să mai zic. Dar dacă ea îmi seamănă mie, și o văd că îmi seamănă, nu o să îmi spună nici de acum în 2000 de ani. Cum nici eu nu i-am zis mamei mele nimic”, a spus Gina Matache, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Acum, potrivit declaraţiilor sale, Gina Matache a reuşit să accepte divorţul dintre Oana şi fostul ginere, Răzvan, mărturisind că atât pe ea, cât şi pe Delia, le tratează ca pe doi adulţi – fiecare dintre ele fiind responsabile pentru deciziile lor.

„Eram năucită din toate părțile, veneau ideile ca avioanele în capul meu și eu nu știam pe care să îl iau. Efectiv am retrăit momentul cu mama, eu acolo am ajuns, în punctul ăla. Și aveam impresia că trebuie să iau viața aia de la început. Era ca un film prost în capul meu. Acum, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am deschis la minte și am învățat să nu mă mai bag. Am învățat să le iau ca pe orice adult”, a mai spus Gina Matache, în cadrul emisiunii menţionate anterior.

Oana Matache a anunțat divorțul de Răzvan Miheţ printr-un livestream

Vestea divorțului dintre Oana și Răzvan a fost făcută publică de însăși Oana Matache, într-un livestream pe Instagram. Ea a explicat că despărțirea a fost o decizie necesară și inevitabilă, subliniind că noua relație cu Radu Siffredi nu a fost motivul principal, ci doar un factor care a grăbit lucrurile.

„Mi-a luat foarte mult curaj să fac chestia asta, nu este ca și cum m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineață: „Vreau să mă mut cu doi copii singură”. Este o chestie care s-ar fi întâmplat oricum”, a spus Oana în cadrul videoclipului, adăugând că relația cu Răzvan Miheţ devenise toxică și nu mai era benefică nici pentru ea, nici pentru copii.

Pentru Oana Matache, despărțirea de Răzvan nu a fost ușoară, dar a fost un pas necesar pentru a-și recăpăta liniștea și fericirea. În ciuda comentariilor negative din partea unor apropiați și a reacțiilor din media, sora Deliei și-a păstrat demnitatea și a încercat să facă tot posibilul pentru a-și proteja copiii de efectele negative ale divorțului.

Relația cu Radu Siffredi a fost un pas important în redescoperirea echilibrului emoțional și în construirea unui viitor mai bun pentru ea și familia ei.

„Ne-am cunoscut la clipul pentru ziua lui Faiăr. Suntem oameni normali. Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri”, a spus Oana, pe vremea aceea, evidențiind faptul că divorțul a fost unul amiabil și că prioritățile lor au rămas copiii.

Gina Matache l-a făcut praf pe noul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi

După divorț, Oana Matache și-a refăcut viața alături de Radu Siffredi, un bărbat cu care a apărut în mod public, atât la emisiunea „Power Couple”, cât şi la diverse evenimente, și în livestreamuri pe Twitch. Însă, la început, această nouă relație a stârnit reacții puternice din partea Ginei Matache, care s-a opus vehement apropierii dintre fiica sa și noul bărbat.

Pe rețelele sociale, Gina Matache a făcut mai multe declarații critice la adresa lui Radu, exprimându-și îngrijorările legate de influența acestuia asupra nepoților ei.

„Nici mie nu îmi place că fac asta, numai după ce am terminat toate argumentele am luat această decizie, dar copiii cei mici trebuie protejați. E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici, spre binele copiilor. Copiii au un tată exemplu în eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naiba ce au construit părinții„, a scris Gina Matache pe rețelele sociale.

Gina Matache și Radu Siffredi au ajuns la sentimente mai bune

În ciuda tensiunilor inițiale, se pare că lucrurile au început să se liniștească în familia Matache. După o perioadă de conflicte și declarații publice dure, Gina Matache și-a cerut scuze pentru felul în care a gestionat situația și a decis să accepte noua relație a fiicei sale. Această schimbare de atitudine a fost binevenită, mai ales că Oana și Radu au demonstrat că relația lor este stabilă și că cei doi copii ai Oanei se înțeleg foarte bine cu noul partener al mamei lor.

