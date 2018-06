Anca Pandrea a ajuns de urgență la spital. Care este starea actriței

Anca Pandrea a ajuns de urgență la spital. Actrița, în vârstă de 72 de ani, a suferit un accident și a fost găsită în curtea casei sale plină de sânge.

Anca Pandrea, fosta parteneră de viață a regretatului actor Iulie Darie, a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca după ce vecinii au găsit-o căzută în curte, în stare de inconștiență și plină de sânge. Se pare că actriței i s-a făcut rău, a căzut și și-a spart capul. În acest moment este internată, iar starea sa de sănătate este stabilă: „Am avut niște probleme cu plămânii. Eu am insuficiență cardiacă și pulmonară. De la aerul condiționat n-am putut o zi întreagă să scot un sunet, apoi am tușit foarte foarte tare și am fost la pneumologul la care sunt în tratament. Ieri (joi, n.r.), se pare că totul s-a întâmplat din cauza tensiunii foarte mici. Mă simt mai bine. M-au cusut la căpușor.”, – a transmis Anca Pandrea pentru Mediafax.

„Actrița lăsase poarta întredeschisă, pentru că pe stradă erau câinii ei și voia să îi lase să se întoarcă în curte. După ce s-a îmbrăcat în pijamale, când se pregătea să se ducă la culcare, i s-a făcut rău. E răcita de trei zile și ia antibiotice. S-a lovit la cap, dar nu are hematom și nu are probleme de niciun fel. I-au făcut tomografie și toate analizele. Este cusută la cap și se pare că i-a curs destul de mult sânge” , – a declarat o persoană apropiată actriței pentru sursa citată.

Anca Pandrea va rămâne internată în spital în acest weekend pentru ca mnedicii să-i poată monitoriza afecțiunile cardiace și pulmonare.

Citește și – EXCLUSIV! Rona Hartner dezvăluie drama care i-a schimbat percepția asupra iubirii

Citește și – Horia Brenciu, despre drama care i-a marcat viața. Și-a pierdut mama pe când avea doar 11 ani

Sursă foto: Libertatea