Ana Ularu joacă alături de Keanu Reeves în „Siberia”. Ce a declarat despre celebrul actor

Ana Ularu a punctat un alt rol de amploare pentru cariera sa. Actrița noastră a jucat într-un film alături de celebrul actor Keanu Reeves, iar cu această ocazie a avut posibilitatea să-l cunoască și are numai cuvinte de apreciere la adresa lui.

Ana Ularu și Keanu Reeves au împărțit platoul de filmare pentru lungmetrajul „Siberia”, un thriller romantic plin de suspans, acțiune, dar şi de scene de dragoste. Keanu Reeves, un om de afaceri implicat în vânzări cu diamante, ajunge într-un sat din Siberia și se îndrăgostește de Ana Ularu, care interpretează rolul unei patroane de cafenea: „Rolul ăsta m-a învăţat să vorbesc rusă, am făcut lecţii de rusă, am învăţat să conduc. La provocarea partenerului meu, am învăţat să conduc.” – a declarat Ana Ularu pentru Stirile Pro Tv.

Ana Ularu, în vârstă de 32 de ani, a mai jucat şi alături de Tom Hanks, în „Inferno”, dar şi alături Bradley Cooper şi Jennifer Lawrance în filmul „Serena”. De această dată, o nouă provocare se deschide pentru îndrăgita actriță care este foarte încântată să-l aibă ca partener pe celebrul Keanu Reeves: Foarte simpatic, foarte generaos şi amuzant şi inteligent, foarte cult. Nu există carte despre care să vorbești şi despre care să nu zică, „da, e mişto, dar să vezi cealaltă”. E un om care are o editură şi editează cărţi, albume de artă.” – a povestit Ana despre partenerul său din film.