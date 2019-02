Alina Pușcaș despre a treia sarcină. Nu a fost planificată

Alina Pușcaș, în vârstă de 33 de ani, este însărcinată pentru a treia oară și urmează să nască în luna august a acestui an. Vestea a luat-o total prin surprindere, mai ales că, în mod normal, în timpul administrării anticoncepționalelor este aproape imposibil ca o femeie să rămână gravidă, prin urmare, primul gând a fost că s-ar putea confrunta cu vreo boală, cu atât mai mult cu cât simptomele sarcinii erau diferite față de ceea ce experimentaze prima și a doua oară:

„Îmi era foarte rău pe la filmări. Eu practic am rămas însărcinată când încă se filma la „Te cunosc de undeva” şi eu nu ştiam. Pentru că eu eram pe pastile, luam anticoncepţionale. Nu ştiu cum s-a întâmplat. Era probabil perioada în care se face o pauză de câteva zile. Mi-a fost un pic rău, în noiembrie foarte puţin. În decembrie s-a agravat şi a început să-mi fie tot mai rău. Nu aveam chef să fac absolut nimic. Nu puteam să vărs, dar aveam acea stare. Dureri de cap, dureri musculare. Am făcut teste, n-a ieşit niciunul pozitiv. M-am gândit că am vreo boală, cine ştie ce boală! Primul test care mi-a dat să fie pozitiv a fost pe 27 decembrie. M-am liniştit. I-am spus lui Mihai, el era în culmea fericirii”, – a dezvăluit Alina Pușcaș într-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

Alina Pușcaș s-a căsătorit în 2017 cu medicul Mihai Stoenescu, după o relaţie de doi ani și doi copii. Aceștia vor deveni părinți din nou în doar jumătate de an: „Noi suntem împreună de patru ani, primul copil are 3 ani şi 5 luni, Melissa are 2 ani şi 2 luni… Din relaţia noastră, eu am fost mai mult însărcinată.” – a mai transmis Alina Pușcaș.

Sursă foto: Instagram