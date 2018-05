Alina de la Exatlon, despre Vladimir Drăghia: „Nu mi-a plăcut niciodată”

Alina, fostă concurentă Exatlon România, și-a spus fără ocolișuri părerea despre Vladimir Draghia, care încă se află în echipa Faimoșilor.

Alina, care a fost eliminată de la Exatlon în luna aprilie, a fost invitată într-o emisiune de la Kanal D, unde nu s-a ferit să își spună părerile despre concurenții rămași în competiție.

Ea a vorbit deschis despre Vladimir Drăghia, care a fost salvat miercuri seară, după ce a fost eliminat Valentin Chiș.

Fosta războinică a declarat că ar fi preferat să iasă Vladimir și nu Valentin.

“Nu m-aș fi supărat dacă ar fi ieșit Vladimir. Preferam să rămână Valentin în concurs. Vladimir nu mi-a plăcut de la început și nici nu o să îmi placă. Valentin e mai prietenos”, a declarat Alina.

„Aerul lui (n.r. Vladimir Drăghia) mi s-a părut mai respingător”, a declarat fără ocolișuri fosta concurentă.

La scurt timp după ce a ieșit din competiție, ea a ținut să vorbească despre relația ei cu Ștefan.

„Nu este o idilă între mine și Ștefan, este o relație frumoasă bazată pe prietenie și respect. Ne-am sprijinit reciproc, am fost alături unul față de celălalt și la bine, și la greu. Și … am mâncat ciocolată împreună! Nu-l plac pe Ștefan ca pe un bărbat, nu am o atracție pentru el în “acel” sens, dacă acolo vrem să ajungem. Ștefan este un băiat”, a spus Alina.

Alina a părăsit concursul cu regrete deoarece ea și-ar fi dorit să ajungă în finală.

Sursă foto: Facebook