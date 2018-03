Alessia nu are voie să-și țină copilul în brațe

Alessia a încheiat în glorie anul 2017, pe toate planurile, însă cea mai mare realizare a artistei a fost faptul că a devenit mămică pentru prima oară.

Alessia, în vârstă de 35 de ani, a adus pe lume un băiețel pe care l-a botezat Alvin și, deși trăiește o perioadă minunată, bucuria îi este umbrită de o problemă de sănătate care o împiedică să-și țină copilul în brațe. Cu toate că medicul îi recomandase sa nu rămână însărcinată, dorința de a deveni mamă a fost mai puternică. Artista se confruntă cu hernie de disc iar o căzătură pe gheață i-a agravat și mai mult starea de sănătate: “Durerile au început acum câţiva ani buni. Aşa tare nu m-a durut niciodată cum mă doare acum, sincer. Aveam recomandare de la medic să nu rămân însărcinată, dar s-a întâmplat. Am stat la pat în ultima perioadă de sarcină, dar după ce am născut, cu creşterea lui Alvin, s-au agravat problemele şi acum abia mai merg. Mă doare foarte tare, pentru că îl ţin pe Alvin în braţe… are aproape 7 kg.” a dezvăluit Alessia la Antena Stars.

“Anul trecut, în iarnă, m-am lovit, am căzut pe gheaţă şi m-am lovit exact lângă coloană. S-a întâmplat prin aprilie. Am rămas însărcinată şi cu luarea în greutate şi creşterea burticii s-au agravat şi durerile.” – a continuat Alessia, mărturisind că medicul i-a sugerat să-și ia o bonă sau un ajutor pentru creșterea micuțului și să evite să-l ridice și să-l țină prea mult în brațe.

Alessia și iubitul său, pe nume Alexe Ionut, sunt împreună de 13 ani, iar de curând acesta a cerut-o de soție, îndeplinindu-i astfel cel mai mare vis al său.

Sursă foto: Facebook