Află totul despre legătura dintre alimentație și stil de viață sănătos, de la unul dintre cei mai cunoscuți doctori din lume

În perioada 2 – 4 mai 2018, la Clubul Diplomatic București, unul dintre cei mai cunoscuți doctori din lume, americanul Michael Hollie, vine la București pentru a le vorbi românilor despre alimentație și rolul ei pentru o viață sănătoasă.

Michael Hollie este inițiatorul programului Dinner with the Doctor din SUA și unul dintre consilierii medicali ai documentarului de succes Eating you alive. El vine la București la invitația Cristinei Bâtlan, femeie de afaceri și susținătoare a unui stil de viață sănătos, și a Integrative Life.

Evenimentul este dedicat tuturor celor care vor să afle cum să se mențină în formă cât mai mult timp, dar și cum se pot feri de bolile acestui secol, cu ajutorul alimentației sănătoase. Deoarece evenimentul este construit în jurul ideii de lifestyle sănătos, toți cei care vor cumpăra un bilet, vor dona automat un bilet gratuit către un pacient din România.

Întâlnirea nu este numai una teoretică, ci și una practică. Pentru fiecare zi a evenimentului au fost alese câte două teme de discuție, iar participanții vor putea pune întrebări și vor putea găti rețete vegane delicioase și sănătoase.

Iată programul complet al evenimentului!

Miercuri 2 mai, ora 18.30 – “Bolile de inimă – Sunt medicamentele singura soluție?”

În România, principala cauză de deces este reprezentată de bolile cardiovasculare. În majoritatea cazurilor, bolile de inimă pot fi ameliorate prin schimbări ale dietei și ale stilului de viată. Dr Hollis va prezenta căteva dintre soluțiile care pot diminua tensiunea arterială, nivelul colesterolului și pot reduce riscul de infarct miocardic.

Meniu: humus cu legume proaspete, burger vegan cu cartofi și cartofi dulci, mix de salate verzi cu sos de avocado, mousse de ciocolată cu fructe de pădure, apă minerală, ceai de hibiscus, trandafiri și lemongrass, limonadă cu mentă proaspătă.

Joi, 3 mai ora 18.30 – “Prevenirea și combaterea cancerului”

În prezent se apreciază că una din 6 persoane va dezvolta această maladie pe parcursul vieții. Stilul de viață sănătos și o dietă alimentară corectă sunt factori decisivi în prevenirea cancerului. Informațiile obținute în această conferință te vor ajuta la adoptarea unui stil de viață nou care să te susțină în prevenirea, încetinirea evoluției bolii, sau chiar la combaterea ei.

Meniu: non tuna sandwich, lasagna italiană, mix de salate proaspete cu sos de avocado, mousse de ciocolată cu frișcă și căpșuni, apă minerală, ceai de hibiscus, trandafiri și lemongrass, limonadă cu mentă proaspătă.

Vineri, 4 mai ora 18.30 – Diabetul și obezitatea au doar cauze genetice?

În lume numărul persoanelor obeze și al celor diagnosticate cu diabet zaharat tip 2 crește alarmant. Există soluții de prevenire și chiar de vindecare a diabetului de tip 2? Se poate ajunge la greutatea ideală care poate fi menținută fără dietă? La toate aceste întrebări va răspunde dr Michaell Hollie care te va ajuta să începi un nou stil de viață care îți va revoluționa sănătatea și viitorul.

Meniu: scramble tofu, mix de salate verzi cu sos de avocado și ierburi, falafel cu sos de susan și salată de pătrunjel verde, bomboane de ciocolată și nucă de cocos, apa minerală, ceai de hibiscus, trandafiri și lemongrass, limonadă cu mentă proaspătă.

Intrarea la fiecare conferință se face pe bază de bilet. Prețul este de 188-235 ron/pers în funcție de tipul de bilet ales. Vânzarea se face pe website-ul asociației www.integrativelife.ro, secțiunea tickets conference și pe www.iabilet.ro.

Dr. Michael C. Hollie este specializat în astm, alergii și imunologie. Și-a obținut diploma de licență de la Colegiul din Idaho și a absolvit Loma Linda University School of Medicine, California. Este membru al American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy and Immunology și al American College of Lifestyle Medicine.