TEDxBucharest11 se desfășoară pe 16 și 17 noiembrie la Noua Aulă a Universității Politehnica

Un nou deceniu de ideas worth sharing în București începe cu ediția a 11-a. Unul dintre cele mai ample evenimente de până acum, prin speakeri, conținut și experiență, se desfășoară pe 16 și 17 noiembrie la Noua Aulă a Universității Politehnica.

Ediția aduce împreună peste 20 de speakeri locali și internaționali, specialiști în etica tehnologiilor, face recognition, dans contemporan, AI și VR, executive coaching, arhitectura, wellness și leadership, hacking, sustenabilitate, creativitate.

Tema din acest an este metamorfoza, un manifesto pentru schimbarea individuală și colectivă.

Programul pe zile și detalii despre eveniment: www.tedxbucharest.ro.

Abonamentele de 2 zile sunt în valoare de 189 EUR, biletele de 1 zi la prețul de 109 EUR și abonamentele pentru studenți în valoare de 89 EUR sunt disponibile pe tedxbucharest.ro, iabilet.ro și bilete.ro.

Printre speakerii anunțați se numără:

Christophe Debard – Head of ProtoSpace | Airbus

Lider al Toulouse ProtoSpace, un laborator de inovație în cadrul companiei Airbus, Christophe este și fondatorul Humanity Lab, o inițiativă creată pentru angajații Airbus cu idei inovatoare legate de dizabilități, educație, mediu și proiecte umanitare.

Mihai Toader Pasti – co-fondator si CEO EFdeN, co-fondator și strateg pentru energiaTa

Mihai incorporează arhitectura, ingineria, sustenabilitatea și design-ul smart în proiecte de case solare, premiate internațional. Factor de influență asupra politicilor de energie regenerabilă. Selectat ca World Economic Forum Global Shaper, Mihai este unul din cei 100 de lideri pe domeniul de energie în cadrul World Energy Council.

Jeffrey Eggers – Executive Director pentru McChrystal Group Leadership Institute, autor și executive coach

Fost Consilier al Președintelui SUA Barack Obama pe probleme de securitate națională, Jeffrey a lucrat în extenso la Casa Alba între 2006-2007 și din nou între 2010-2015. Veteran Navy SEAL pentru care a activat timp de mai mult de 20 de ani. Co-autor al cărții best-seller Leaders: Myth and Reality. Executive coach, cercetător și trainer pe subiecte de performanță organizațională și individuală.

Alex Dima – cunoscutul jurnalist de televiziune (Romania, te iubesc!) si activist dedicat, se alatura line-up-ului din acest an al evenimentului cu un discurs memorabil si transformator.

Paul Bulencea – co-fondator si CEO The College of Extraordinary Experiences, Harvard-ul designerilor de experiente. Scriitor premiat, educator si antreprenor dedicat experientelor inedite si transformarii umane.

Tijana Tamburic – Storyteller & Co-fondator Female Narratives

Creatoarea agentiei de creatie Female Narratives cu o echipa de peste 100 de colaboratori, specialista in leadership si empowerement feminin.

Dex-Torricke Barton – director Brunswick Group

Dex a scris discursurile unor din cei mai importanți oameni de business din lume: Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, secretarul ONU Ban Ki-moon. A fost directorul de comunicare pentru SpaceX, compania lui Elon Musk.

Refael Bitton – Head of UI/UX, Google Israel

Lucrează pentru Google de peste 11 ani și este pasionat de soluții mobile și inovație.

Jorge Castellanos – designerul si inventatorul de audio wearables, acum Director de Tehnologie la Rocket Insights.

Annastiina Hinsta – Chief Operating Officer, Entrepreneur | Hintsa

Executive coach pentru piloți din Formula 1, antreprenori femei din Guatemala rurală, CEO de top sau politicieni cunoscuți. Un specialist în viitorul companiilor în a patra era industrială și a productivității muncii, susținător al echilibrului și wellbeing-ului la locul de muncă.

Olya Kudina – cercetator pe etica si tehnologie la Delft University of Technology

Specialista in impactul tehnologiilor asupra comportamentului si valorilor umane, Olya este interesata in studiul AI si al tehnologiilor similare.

Alex Bocunescu – Face Reader și fondator Face Keys România

Creator al metodei ce corelează expresiile faciale cu trăsăturile de caracter și personalitate. Pasionat de istorie, arheologie și antropologie, specialist în tipologii umane și evoluție socială.

Florica Zaharia – fondator al Muzeului Textilelor

Florica a lucrat timp de 22 de ani pentru departamentul de conservare a textilelor in cadrul MoMA, New York. Apoi a deschis Muzeul Textilelor in Baita, Hunedoara. Specialista in textile din Europa de Est, conservarea si prezervarea lor.

Charles Michel – conector al artei, gastronomiei, psihologiei experimentale, cross-modalismului si designului uman, Charles este starul recentei serii „The Final Table” (Netflix), speaker la Burning Man si The Royal Institution of Science in London.

Ana Maria Lucaciu – Coregraf si performer

Fosta studenta la National Ballet School of Canada si dansatoare pentru Canada National Ballet, Royal Danish Ballet, Augsburg Ballet, The Portuguese Contemporary Dance Company si Cedar Lake Contemporary Ballet in New York. Ana a dansat pentru coregrafi contemporani cunoscuti precum Ohad Naharin, Crystal Pite, Hofesh Shechter, Jiří Kylián, Alexander Ekman, Jo Stromgren, Sidi Larbi Cherkaoui.

Silent Strike – compozitor de muzica de film si castigatorul unui premiu Grimme, Silent Strike a deschis concertele celor de la Faithless, Bonomo si multi altii.

Catalin Ciupala – profesor de matematica la Colegiul National Andrei Saguna

Profesor de matematica, biker, co-creator al clubului ClubMateSaguna si inovator in educatie.

Mariana Popescu – arhitect si cercetator doctorand

Specialista in arhitectura interactiva si non-standardizata, Mariana vine cu o experienta vasta in echipe multidisciplinare de design parametric, design de masini solare si case sustenabile.

Alex Cotet – director de creatie, copywriter si scenarist

Parte din noul val de advertiseri, Alex isi imparte timpul intre regie, copywriting si scenaristica de film. Fost producator pentru matinalul numarul 1 in Romania.

Taraf de Caliu – ansamblu de muzica traditionala romaneasca

Membrii fondatori ai Taraf de Haidouks s-au reinventat in Taraf de Caliu: “Gheorghe “Caliu” Anghel – vioara, Ionică Tănase- tampal, Marius „Marin” Manole – acordeon / voce, Sile Neacșu – chitara bass, Filip Simeonov – clarinet, Viorica Rudăreasa – voce, Ionuț Gulună – voce. Performeri pe cele mai mari scene din Tokyo, Paris, Singapore, New York, Istanbul, London, Los Angeles. Colaboratori cu Yehudi Menuhin, Kronos Quartet, Johnny Depp si Yohji Yamamoto. Sub numele Taraf de Haidouks, grupul a primit in 2002 premiul BBC World Music in categoria Best Group in Europa & Middle East.

RECUL – un mediu creativ, un teatru, o scoala si un spatiu dedicat artelor performative. Echipa RECUL va anima scena TEDxBucharest Metamorphosis cu un moment de live sketch memorabil.

Moment special inspirat de Black Mirror – Bandersnatch – in rolurile principale, cunoscutii actori Cosmina Stratan & Tudor Istodor, intr-un moment interactiv in care audienta va decide finalul.

Evenimentul este prezentat de Gregory Caremans, director Brain Academy. Gregory este specialist in stiinte neurocognitive, fost director al Institutului de Stiinte Neurocognitive din Bruxelles si fondator al Brain Academy.