Adelina Pestrițu a dezvăluit pas cu pas somodieta cu care a slăbit 13 kilograme

Adelina Pestrițu, în vârstă de 31 de ani, a reușit să piardă 13 kilograme în mai puțin de trei luni de la naștere cu o dietă pe bază de somon, pe care a numit-o somodieta: „Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, după o perioadă de 9 luni în care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambițioasă și îmi doresc să se întâmple totul bătând din palme. Mă tot gândeam ce dietă să țin. Am tot căutat pe internet, dar nimic nu m-a satisfăcut. Și am zis așa: dacă vreau să slăbesc, trebuie să aleg din tot meniul meu, un aliment pe care îl pot consuma zilnic, până slăbesc. De ce zilnic? Pentru că știu de foarte mult timp că organismul nu mai răspunde atunci când îi dai același meniu. Nu-și mai face rezerve pe coapsele noastre. Astfel, pentru că-mi place foarte mult somonul, m-am hotărât să încep un regim împotriva kilogramelor, bazat în mare parte pe somon.

Și am început să combin somonul cu orice legumă verde și, în special salată verde preparată cu lămâie și ulei de măsline. Sățios și sănătos. Desigur, este inuman să mănânci numai somon de dimineața până seara timp de 3 luni.

Așa că mi-am format meniul următor:

Dimineața:

-somon fume cu pâine prăjită și unt sărat, 2 felii.

-avocado.

-o banană sau un măr verde.

-un suc de mere sau sfeclă roșie.

-merge și o cafea cu lapte cu zahăr brun (eu folosesc zaharină, dar nu pot s-o recomand mai departe că știu că nu este foarte sănătoasă).

Prânz:

-supă de legume. Simplă. Storci o jumătate de lămâie în bol. Poți încerca și supă de tăiței sau găluște care este minunată. Tot cu lămâie.

Gustări:

-migdale/caju/pomelo/mere verzi

Cină:

-somon la abur/grătar/cuptor cu salată verde și broccoli. Tot ce este verde, legume sau fructe, consumă liniștită.

Dacă foamea persistă și după această cină, deși sunt slabe șanse, bea apă cu agrișe, făcută în casă. Apa umple stomacul și îl păcălește’. Tu ți-ai consumat mesele pe o întreagă zi, așa că ți-aș recomanda să nu apelezi la „Iau niște napolitane că am mâncat sănătos și nu se depun”. Exclus. Seara se depune orice. Dacă vrei să guști dulce, fă-o dimineața pe stomacul gol și până în 14:00.

Am renunțat la sucurile acidulate. Pâine consum 2, maxim 4 felii pe o întreagă zi. Poți mânca și dulciuri, o singură dată pe săptămână îți sugerez, și doar de poftă, nu un cozonac jumate. Tot ce este consumat în cantități mici, potolește poftele și nu se depune pe coapse. În momentul în care simți că organismul tău nu mai poate consuma somonul, poți trece la alt sortiment de pește sau carne, respectiv: dorada, macrou, păstrăv, curcan, vită, chiar și porc. Le poți intercala.

Toate pot înlocui doar peștele din dietă, însă NU înlocui și alte alimente din #somodietă cu cartofi prăjiți sau shaorma. Nu vor funcționa la fel. Ce e mișto la dieta asta, este faptul că, cina o poți lua și la 22:00 noaptea. În cele aproape 3 luni, am dat jos 13 kilograme și am scăpat de țesutul adipos (celulita) acumulat în cele 9 luni. Burtica se retrage cu succes de la un regim alimentar sănătos și curat.

Am mai auzit teorii cum că somonul nu este un pește bun pentru că are mercur. Posibil, dar hai să fim serioși. Țigările sunt ok? Shaorma, fast food-urile, alcoolul? Viața de noapte dusă la extrem? Nu. Deci, dacă vreți să țineți o dietă, nu vă mai cramponati de tâmpenii. Gășiți variante astfel încât să aveți un stil de viață sănătos. N-am ținut cont de nicio părere când m-am pus pe slăbit, decât de cea a medicului meu care mi-a spus că fac foarte bine ceea ce fac, iar rezultatele se văd. Așa că nu sunt genul care să mă agăț de fel și fel de motive să nu mă pun pe treabă.

Desigur, nu sunt medic nutriționist și nu am făcut o dietă astfel încât să fie încadrată în standardele medicinii, dar am făcut o dietă care să funcționeze în lupta cu kilogramele, iar cel mai bun „cobai” am fost eu, așa că o pot recomanda cu încredere mai departe. Subliniez! Fiecare om își cunoaște starea de sănătate și puterea care îl definește arunci când ține o dietă. Fiecare decide pentru el. Eu nu am de unde să vă cunosc pe fiecare și nici nu prescriu rețete. Dar, dacă totul este ok în viața voastră, mai puțin greutatea, atunci să aveți spor cu somodieta. Nu uitați că, orice dietă, în colaborare cu sportul (orice sport) va face minuni fără margini. Așa că, nu uitați să treceți și pe la sala de sport să definiți ce ați lucrat”, – a explicat Adelina Pestrițu pe blogul ei.

