Vloggerul Laura Mușuroaea e însărcinată în patru luni. Exclusiv UNICA

Vloggerul Laura Mușuroaea (27 de ani) a anunțat în exclusivitate la Adevăr sau provocare (UNICA.RO) faptul că e însărcinată. Laura, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de pe YouTube din România, așteaptă primul copil și a mai adăugat și că se va căsători cu iubitul ei, Alex, după ce va naște.

Laura Mușuroaea a oferit detalii despre sarcină și a spus că-și dorește o fetiță, pe care s-o învețe să fie independentă. „O să nasc în jur de 18 august și-aș dori să am o fetiță. Cu siguranță o să fie și greu, dar și frumos și oricum ne doream și eu și prietenul meu un copil la un moment, și dacă a fost să fie… Am fost cerută în căsătorie, dar vom face nunta după naștere. Nu vrem să amestecăm lucrurile, Mă văd o mamă nebună, spune râzând Laura. Nu mă văd o mamă foarte protectoare și vreau să las copilul să de descopere lumea singur, să facă ceea ce-i place cum și eu, la rândul meu, am fost lăsată să descopăr multe lucruri, să învăț din experiență. Vreau să se joace afară, să vină murdar de noroi în casă, să fie activ, nu vreau să stea lipit de calculator, dar vreau să fie cât mai smart și inteligent. O să încerc să-l susțin în absolut tot ceea ce vrea să facă“, spune viitoarea mamă…„O să nasc natural, asta îmi doresc. Mi-e puțin frică, dar femeile au fost construite să facă chestia asta. Atât timp cât nu va exista nicio problemă, nu văd de ce n-aș face ceva ce este natural și normal pentru mine“, a declarat Laura Mușuroaea despre sarcină.

Laura Mușuroaea vrea să nască natural și face sport special pentru sarcină

Vloggerița vrea să aducă pe lume copilul pntrin naștere naturală, nu cezariană, și se pregătește pentru acest lucru mergând la sport de cinci ori pe săptămână, pentru gimnastica de gravide. Până la momentul nașterii, Laura Mușuroaea va continuă să facă vloguri la fel ca și până acum, dar va aborda și subiectul metrnității, fără să-și transforme canalul de YouTube într-unul de parenting.

Laura Mușuroaea e vlogger pe YouTube de opt ani și s-a remarcat prin videoclipurile ei pe teme de beauty, fashion și lifestyle. Are peste 100 000 de urmăritori doar pe YouTube și tratează vloggingul ca pe un job de sine stătător.

În numărul de aprilie al revistei UNICA veți putea vedea un pictorial special cu Laura Mușuroaea gravidă, în care aceasta se mândrește cu sarcina.