Vlad Ivanov, actor: “Sunt filme pe care le văd de 12-15 ori!”

Actorul Vlad Ivanov a stat de vorbă cu Unica.ro despre filmele care îl fac să plâng și pentru care s-a întors la cinema și a 15-a oară, despre relația cu foștii colegi de pe platourile de filmale ale filmului Un pas în urma Serafimilor și despre prima și marea sa iubire – teatrul.

Cum vă alegeți mereu rolul tipului dur?

Regizorii îmi propun rolurile acestea, iar eu le aleg în momentul în care îmi spun ceva, când sunt consistente, când mă provoacă pe mine, roluril care îmi spun ceva și care… rămân în film – asta mă interesează foarte mult. Și da, se întâmplă foarte des să fie roluri, să spunem, grosso modo, negative. Și de când se tot perpetuează situația asta cu rolurile negative, am grijă să nu semene unul cu celălalt, le găsesc particularități care să le facă să nu semene unul cu celălalt.

Există diferențe între valul de actori tineri de acum și cei de odinioară?

Cred că sunt aceleași diferențe cum erau între noi și generația de aur. Fiecare generație vine cu talentele ei. În filmul Un pas în urma Serafimilor am jucat cu o trupă de actori tineri extrem de buni, am rămas foarte buni prieteni, unii au devenit actori după filmare. Sunt foarte talentați foarte mulți dintre ei – depinde de cât de serioși o să fie cu profesia asta. Pentru că dacă nu ești serios și nu faci cu pasiune, cu dăruire, la un moment dat, talentul îți cam dispare.

Teatru sau film?

N-aș putea spune. Am început cu teatrul, și sigur că e dragostea dintâi. Nu aș renunța niciodată la teatru, îmi dă o energie fantastică. Am avut șansa să lucrez cu Andrei Șerban în trei producții la teatrul Bulandra, el fiind un regizor extraordinar. Uneori fac mai puțin teatru, mai mult film, depinde de timpul pe care îl am. Și teatrul, și filmul se completează împreună.

Vă emoționați la filme?

Da, sunt un spectator foarte bun și îmi place când cineva îmi recomandă un film, sunt filme pe care le văd de zece, de 12, chiar de 15 ori, pentru că îmi plac foarte tare.

Ce film v-a emoționat recent?

„Amour“ al lui Haneke și „La Grande Bellezza“ al lui Sorrentino. Mi-am dus toți prietenii la acest film, îmi place să fac asta.