Vloggerița Mimi: „Am copii printre urmăritori care îmi scriu legat de traumele lor“

„Am învățat cum să gestionez hate-ul din online. În acest moment nu mă mai afectează comentariile. Am învățat să nu le mai citesc sau să le citesc și să râd“, spune MIMI.

„Le răspund oamenilor care simt că au ceva de vorbit cu mine. Dar am foarte mulți copii care îmi scriu legat de traumele lor, de problemele pe care le au. Îmi place să vorbesc cu ei, să îi îndrum către Salvați Copiii. Nu am studiat psihologia, nu îi pot ajuta cu mai mult de o încurajare.“

Editor imagine: Bogdan Sorocan

Foto: Dumitru Angelescu

