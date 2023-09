Victoria Raileanu a observat o „diferență imensă” pe ten după ce a folosit acest ingredient: „Ies nemachiată mult mai încrezătoare” / Exclusiv

Victoria Raileanu nu a purtat nicio picătură de make-up în interviul video pe care l-a oferit pentru UNICA.ro în august, pe platourile de filmare ale comediei „Klaus și Barroso”. Înainte de a trece pe la machiaj și a se transforma în Vera, rolul în care o vom vedea în cinematografe din ianuarie 2024, Victoria Raileanu ne-a spus că a observat o „diferență imensă” pe ten după ce a folosit acest ingredient.

Chiar și atunci când poartă machiaj, Victoria Raileanu este adepta unui look natural. Actrița are o dietă echilibrată și este o persoană activă, iar, de ceva timp, a devenit și mult mai serioasă în privința aplicării cremei cu protecție solară. „Am devenit mult mai conștiincioasă în sensul ăsta pentru că am și văzut o diferența pe tenul meu după ce am aplicat-o în fiecare zi. Altfel, folosesc cremă de ochi și de față și cam atât”, a declarat Victoria Raileanu, în exclusivitate pentru UNICA.ro.

Victoria Raileanu a observat o „diferență imensă” pe ten după ce a folosit Protinol. „Am început să ies din casă nemachiată mult mai încrezătoare”

„Am descoperit Protinolul™ recent. Am făcut un tratament de 7 zile cu produse cu Protinol™ și a fost o diferență imensă pe tenul meu. Am început să ies din casă nemachiată mult mai încrezătoare pentru că tenul arăta luminos, curat, frumos, sănătos, hidratat”, a mai declarat Victoria Raileanu, pentru UNICA.ro.

Protinolul™ este un ingredient formulat și patentat de un brand internațional de produse cosmetice. Mai exact, Protinolul™ este o versiune mai blândă a Retinolului. Retinolul este o formă derivată a vitaminei A, care are mai multe efecte benefice asupra tenului: exfoliază blând și curăță porii, crește producția de colagen a pielii și poate reduce aspectul petelor pigmentare. Protinolul™ s-a dovedit clinic eficient în refacerea a două tipuri de colagen (colagen I și colagen III), prezente în pielea cu aspect sănătos.

Alimente care stimulează producția de colagen

Pentru stimularea producției de colagen, este important să ne bazăm, în principal, pe alimente. Colagenul este o proteină care formează țesuturile conjunctive, cum ar fi pielea. Deși, în prezent, există numeroase suplimente alimentare și produse cosmetice care fie conțin colagen, fie promit să stimuleze producția sa, colagenul este produs în mod natural de corp, cu ajutorul mai multor ingrediente.

Carnea, peștele și ouăle sunt bogate în aminoacizi, sursa producției de colagen, relatează DOC.ro. Legumele, fasolea și cerealele integrale contribuie, datorită vitaminelor lor, în procesul de sintetizare a colagenului. Supa de oase de pui, porc sau vită este și ea o modalitate excelentă de a stimula producția de colagen. Un alt aliment foarte util pentru stimularea producției de colagen este gelatina, un derivat al colagenului.

