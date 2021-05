Ținutele vedetelor la MTV Movie & TV Awards 2021

Câștigători MTV Movie & TV Awards

Iată care au fost câștigătorii de anul acesta de la categoriile filme și seriale de televiziune. Urmează să fie acordate premiile pentru categorii precum documentar, reality show, emisiuni-concurs şi de lifestyle.

Cel mai bun serial: “WandaVision”

Cel mai bun film: “To All the Boys: Always and Forever”

Cea mai bună interpretare într-un film: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Cel mai bun personaj negativ: Kathryn Hahn

Cel mai bun erou: Teyonah Parris

Citește și: Gala BRIT Awards 2021: Cele mai excentrice ținute

Cupluri pe covorul roșu la gala premiilor Oscar 2021

Noua colecție de croazieră Chanel, prezentată într-o locație inedită

Gala Premiilor Grammy 2021: Cele mai urâte ținute purtate de vedete

Cea mai bună scenă de luptă: “WandaVision”

Cel mai bun moment muzical: “Edge of Great” din “Julie and the Phantoms”

Cel mai bun duo muzical: Falcon (Anthony Mackie) şi Winter Soldier (Sebastian Stan) din “The Falcon and the Winter Soldier”

Premiul Comedic Genius: Sacha Baron Cohen

Cea mai bună scenă de sărut: Chase Stokes & Madelyn Cline în “Outer Banks”

Cea mai bună interpretare comică: Leslie Jones pentru “Coming 2 America”

Premiul MTV Generation: Scarlett Johansson

Sursă foto: Profimedia