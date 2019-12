Retrospectivă: Femeile anului 2019

Celebre, frumoase și cu un mare succes din punct de vedere profesional, vedetele au fost recompensate anul acesta cu premii pe măsura realizărilor lor. Printre acestea se numără și românce, cum ar fi Adelina Pestrițu, care a primit titlul de Best Romanian Pop Culture Influencer. Iată care sunt Femeile anului 2019.

Cea mai sexy bunică din lume

Gina Stewart are 48 de ani și este considerată cea mai sexy bunică din lume. Femeia cu forme aproape perfecte și zeci de mii de admiratori pe rețelele de socializare are 4 copii, doi băieți și două fete de 27, 25, 23 și 4 ani, și o nepoțică de doar un an. Australianca a câștigat și titlul de Miss Maxim Australia 2018.

Cel mai frumos om din lume

Jennifer Garner a primit tilul de Cel mai frumos om din lume din partea revistei People și se află în topul nostru, Femeile anului 2019. Motivul pentru care actrița a fost aleasă pentru această distincție este „modul de viață echilibrat, în care îmbină cariera, activitățile caritabile și creșterea celor trei copii ai ei”.

Cea mai frumoasă femeie dintr-un oraș britanic

Alina Găitan, o româncă ce lucrează ca ofiţer de închisoare într-un oraș din Marea Britanie, a fost desemnată Miss Bristol Inspiration 2019. Licențiată în economie, tânăra vorbește fluent mai multe limbi străine printre care engleza, franceza, italiana, spaniola şi portugheza. A ales acest job pentru că și tatăl ei a ocupat un post similar. Aceasta a reușit să câștige simpatia comunității din care face parte și spune că meseria ei o împlinește pentru că așa poate ajuta oameni.

Prima sportivă pe lista celor mai bogate femei care au reușit pe cont propriu

Serena Williams face din nou istorie, devenind prima sportivă care a ajuns pe lista Forbes a celor mai bogate femei care au reușit pe cont propriu, cu o avere estimată la 224 milioane dolari. Dar cea mai mare parte a câștigurilor sale nu provin de pe teren, ci din numeroasele colaborări de publicitate.

Cea mai frumoasă femeie din Europa

Sabrina Bujoreanu a cucerit juriul concursului Miss Fashiontv Europe 2019. Frumoasă, talentată și cu mari perspective în cariera sa de modeling, tânăra a primit și marele premiu al concursului – bijuteria cu diamante ”Flower of Eternity” în valoare de 20.000 Euro.

Cea mai bine plătită celebritate în 2019

Cântăreața americană, în vârstă de 30 de ani, a avut un an excelent și este, cu siguranță, una dintre Femeile anului 2019. Aceasta a fost desemnată de revista Forbes cea mai bine plătită celebritate în 2019 și cel mai bine plătit artist. Cu câștiguri de 186 milioane de dolari în ultimul an, ea a ajuns pe prima poziție a topului celor mai bine plătite cântărețe din lume. De asemenea, a fost și marea câștigătoare a MTV Video Music Awards 2019, artista plecând acasă cu două trofee, ambele pentru videoclipul piesei „You Need to Calm Down”.

Cea mai bine plătită vedetă de pe Instagram

Kylie Jenner a fost numită cea mai bine plătită vedetă de pe Instagram în 2019, cu 1.26 milioane de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat. În vârstă de 22 de ani, are peste 141 de milioane de abonați pe Instagram și a fost declarată de revista Forbes cea mai tânără miliardară care a reușit să își strângă averea pe cont propriu mulțumită liniei sale de cosmetice, Kylie Cosmetics.

The People’s Icon of 2019

Jennifer Aniston a fost desemnată „The People’s Icon of 2019”, distincție pe care o va primi pe 11 noiembrie, în cadrul galei E! People’s Choise Awards. Actrița, câștigătoare a șapte premii People’s Choise Awards, este recunoscută astfel pentru contibuția sa în film și televiziune.

Miss Universe România 2019

O bucureșteancă a fost desemnată Miss Universe România 2019. Dorina Chihaia a decis să devină antreprenoare și astfel, în 2019, a înființat o companie specializată în promovarea turismului românesc și a tradițiilor românești în China, ce are ca obiectiv atragerea turiștilor și a investitorilor chinezi în România. Tânăra locuiește în Shanghai de patru ani.

Influencerul anului 2019 în modă

Meghan Markle, în vârstă de 38 de ani, a fost desemnată influencerul anului în modă de către platforma Lyst. Ducesa de Sussex a declanșat o creștere a căutărilor pentru haine și accesorii similare cu cele purtate de ea cu 216%. Rochia Club Monaco pe care ducesa a purtat-o la întâlnirea cu Arhiepiscopul Desmond Tutu a dispărut din stoc în doar 24 de ore.

Femeia anului 2019

Billie Eilish a fost desemnată femeia anului 2019 de către Billboard. Tânăra artistă, care a împlinit 18 ani pe data de 18 decembrie, a avut un an plin de succese. A reușit, în luna august, să aibă cel mai longeviv No.1 din istoria clasamentului Billboard Hot 100. De asemenea, albumul său When We All Fall Aslepp, Where Do We Go? A debutat în fruntea clasamentului Billboard 200, transformând-o pe aceasta în primul artist născut în acest secol cu un album No.1 în topul respectiv.

Best Romanian Pop Culture Influencer

Adelina Pestrițu este una dintre Femeile anului 2019, după ce a fost desemnată Best Romanian Pop Culture Influencer 2019. Vedeta, care a câștigat acest premiu datorită voturilor fanilor ei, a călătorit în America pentru a-și ridica trofeul. Pe covorul roșu al galei E! People’s Choice Awards 2019, Adelina a impresionat prin eleganță. Aceasta a îmbrăcat o rochie neagră, cu inserții de dantelă și decupată pe picior.

Miss Universe 2019

Zozibini Tunzi din Africa de Sud a fost aleasă Miss Universe 2019! Ea a câștigat cea de a 68-a ediție a acestui concurs ce s-a desfășurat la Atlanta, Statele Unite ale Americii. După ultimul discurs susținut pe scenă, în care a afirmat că va face orice pentru a încuraja tinerele fete să capete încredere în ele, Zozibini a fost aplaudată călduros. Miss Africa de Sud a reușit să se impună în fața a peste 90 de candidate.

Fashion Icon 2019

Supermodelul Naomi Campbell, în vârstă de 49 de ani, a primit titlul de „Fashion Icon” în cadrul galei British Fashion Awards din acest an. Această distincție recunoaște „contribuția incredibilă la industria modei”, „cariera de model de renume internațional” și „activitatea filantropică” a vedetei. La înmânarea premiului, Naomi a izbucnit în lacrimi, aceasta fiind prima femeie de culoare care primește acest titlu.

