Dragostea plutește în aer la Hollywood și pe marile ecrane. Cele mai bune filme bazate pe cărți romantice prezintă vedete care se luptă să fie unul cu celălalt, indiferent de obstacole. Multe filme bazate pe romane romantice reafirmă puterea speranței, a iubirii și a devotamentului, în timp ce altele se termină cu inimi frânte. Unele dintre cele mai bune filme romantice bazate pe cărți au câștigat chiar și premii Oscar.

Care sunt cele mai bune filme romantice bazate pe cărți? Fără nicio îndoială că Gone with the wind este în fruntea listei. Notebook trebuie să fie și el aproape de vârf. Bazat pe cartea cu același nume a lui Nicholas Sparks, filmul din 2004 împărtășește povestea unui cuplu care se îndrăgostește. Ryan Gosling și Rachel McAdams au devenit chiar un cuplu în viața reală după ce au lucrat împreună la film.

Urmărește clipul video de mai sus și descoperă o serie de filme numai bune de văzut în perioada asta.

Foto: Hepta, Profimedia

