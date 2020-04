10 filme care ne arătă pericolele lumii exterioare

Datorită coronavirusului, mulți oameni își petrec timpul în casă. Deși există o mulțime de dezavantaje evidente ale situației, de la pierderi economice la faptul că există o pandemie reală, distanțarea socială nu este deloc rea. În loc să ieși afară și să îți riști de fapt sănătatea, pare o idee mult mai bună să te relaxezi și să vezi câteva dintre cele mai bune drame de supraviețuire pe care le oferă lumea cinematografiei.

Sunt multe de ales. Un excelent exemplu este Into the Wild, un film care spune adevărata poveste a unui tânăr pe nume Chris McCandless care a încercat să supraviețuiască în pustietate și a eșuat tragic. Căutați ceva în genul horror? Încercați The Blair Witch Project, un clasic filmat despre trei copii care încearcă să descopere un mister în pădure și sfârșesc regretând.

