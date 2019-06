Cele mai lungi mariaje de la Hollywood

Căsătoriile de la Hollywood sunt cunoscute ca fiind scurte, dar câteva cupluri au rămas fericite împreună de zeci de ani. Unele cupluri sunt amândoi actori de succes, în timp ce alte cupluri au un soț care este un mega-star, în timp ce celălalt este necunoscut publicului.

Cine este în fruntea listei celor mai lungi căsătorii de la Hollywood? Jerry Stiller și Anne Meara. Au fost căsătoriți timp de 60 de ani dar din păcate au divorțat în anul 2015. Au doi copii împreună, Amy și Ben Stiller. Cei doi soți și-au câștigat mai întâi atenția ca un duo comedic de succes. Stiller a apărut pe emisiuni de televiziune de precum „Seinfeld” și „The King of Queens”, iar Meara a apărut în „Sex and the City”.

Tom Hanks și Rita Wilson sunt căsătoriți de 25 de ani. Au doi copii împreună iar Tom are alți doi copii dintr-o căsătorie anterioară. Ambii soți sunt actori și au cariere de success.

Alte cupluri celebre care au avut căsătorii lungi la Hollywood îi includ pe Paul Newman și Joanne Woodward, John Travolta și Kelly Preston și Jamie Lee Curtis și Christopher Guest.

De ce credeți că este atât de dificil pentru cuplurile de la Hollywood să rămână căsătoriți?

Foto: Hepta