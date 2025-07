Zanni s-a pocăit și a renunțat la muzică. Cu ce se ocupă acum câștigătorul „Survivor România”

Zanni, pe numele său adevărat Robert Edmond Zannidache, a renunțat de tot la muzică și s-a retras din luminile reflectoarelor. Mai mult, fostul câștigător „Survivor România”, s-a pocăit, iar botezul a avut loc în Irlanda.

Zanni s-a pocăit și a renunțat la muzică

Zanni s-a retras complet din viața publică, dar și din muzică. Tânărul a fost descoperit și lansat de Alex Velea, iar mai apoi a câștigat de două ori „Survivor România”, însă a decis că este timpul pentru o schimbare radicală. Astfel, s-a pocăit și s-a botezat în Irlanda și a renunțat definitiv la muzică, în pofida succesului uriaș de care s-a bucurat în ultimii ani.

„Îmi plăcea să fiu în centrul atenției, pentru că eram singur. Eu eram un copil care, din singurătate, mi-am căutat prieteni și voiam să fiu în centrul atenției. Hate-ul nu m-a afectat la modul să nu mai pot continua, dar am început să nu îl mai văd necesar după ce am obținut ce mi-am dorit. Mi-a dat Dumnezeu! Pe unde am fost, am câștigat!”, a declarat Zanni pentru Cancan.

De ce rămân în acele situații? Mai era necesar să rămân în acea otravă? Mai era necesar să rămân o mascotă care se înjură cu cei din jur? Mai era nevoie să mă scuip cu lumea? Mai era necesar să răspândesc hate-ul? Nu mai era”, a mai spus el.

Zanni a ales să plece în Irlanda, unde a participat la un botez religios și și-a schimbat complet viața. Acum citește Biblia în fiecare zi, evită orice tip de expunere media și spune că simte, în sfârșit, pacea interioară pe care a căutat-o ani de zile.

Cum se întreține acum câștigătorul „Survivor România”

După ce a renunțat la muzică și showbiz, veniturile lui Zanni s-au redus semnificativ. Însă acesta mărturisește că mai are câteva din imagine.

Cum muzica nu îi mai ocupă tot timpul, tânărul se concentrează acum pe a doua sa mare pasiune: pictura.

„Acum fac niște tablouri, dar nu le vând. Vreau să le termin și să le dau la toată lumea. Mai am niște venituri din imagine, da, oarecum pasive”, a explicat Zanni.

Artistul a avut o viață grea, crescând la casa de copii. Destinul i-a surâs când l-a cunoscut pe Alex Velea, iar mai apoi a câștigat de două ori „Survivor România”. În urmă cu doi ani s-a mutat într-o casă nouă, cu o curte spațioasă. În living, el și-a așezat un pian, acolo unde cânta zilnic.

„Din mila Domnului Iisus Hristos. Fix de acolo îmi voi câștiga pâinea, că acum e pilda cu îngrijorările (…) Acum șapte ani eram la cămin și acum am casă (…) Botezul este mărturisirea păcatelor și mărturisirea ta în sufletul tău că Iisus Hristos este Mântuitorul tău (…) După a doua zi (n.r. – de la botez), am simțit atâta curaj în Dumnezeu”, a spus Zanni, pe pagina de TikTok Graurii.

