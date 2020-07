Zac Efron, de nerecunoscut în noul serial „Down to earth”. Cum arată de când a renunțat la fitness

Îndrăgitul actor Zac Efron, devenit celebru pentru rolurile sale din “High School Musical” (2006) și din filmul “Baywatch” (2017) și-a surprins din nou fanii printr-o apariție de excepție în show-ul “Down to Earth”, lansat pe Netflix, pe 10 iulie 2020.

Zac și-a impresionat mereu publicul prin fizicul său impunător, dar acum, în acest serial, actorul nu-și mai etalează bicepșii și pătrățele, având un fizic cu totul diferit. Se pare că vedeta, în vârstă de 32 de ani, a renunțat la dietele stricte și la mersul al sala, fiind acum adeptul unui stil de viață mai relaxat.

„Când am terminat proiectul, am realizat că nu vreau să mai fiu vreodată în forma fizică respectivă. Era extenuant. Îmi făceam griji la câtă apă mi se depozitează sub piele. Și pierdeam atâta timp doar ca să conturez patru pătrățele pe abdomen. Era o prostie. Nu-mi mai trebuie așa ceva”, a mărturisit actorul, făcând referire la rolul din „Baywatch”, potrivit cinemablend.com.

