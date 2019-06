Vladimir Drăghia nu ar mai participa la Exatlon: „Acum aș spune NU!”

Vladimir Drăghia, în vârstă de 33 de ani, a recunoscut că nu ar mai participa niciodată la un reality-show, iar motivele invocate sunt pe cât se poate de plauzibile; actorul are o familie minunată de care cu greu se poate despărți: „Chiar n-aş mai merge la reality show-uri. Sunt bine cu ce fac acum, prezint tot felul de evenimente, sunt imagine pentru tot felul de produse, majoritatea proiectelor pe care le am sunt pe sport, pe familie, pe viaţa pe care o am acum. Sezonul acesta de la Exatlon am fost antrenor şi mi-am putut lua familia, altfel nici nu m-aş fi dus. Acum, dacă m-ai întreba dacă aş mai merge la Exatlon, aş spune NU!” – a declarat Vladimir Drăghia pentru click.ro

Vladimir Drăghia și soția sa, Alice Cavaleru, s-au căsătorit pe plajă, în vara lui 2018, după o relație de câțiva ani de zile încununată cu Zora, micuța lor fetiță în vârstă de doi ani.

Sursă foto: Instagram