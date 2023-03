Vedetele care au adoptat postul intermitent. Simona Pătruleasa: „Nu mănânc după ora 18”

Postul intermitent și-a făcut loc în viața multor vedete. Multe dintre celebrități au slăbit cu ajutorul lui, dar există și Vip-uri care îl contestă. Simona Pătruleasa, Oana Roman, Elon Musk, Kourtney Kardashian și Jennifer Aniston îi laudă beneficiile. Ce înseamnă post intermitent?

Postul intermitent este un model alimentar în care pur și simplu limitezi orele în care mănânci. Cele mai populare versiuni sunt 14/10, 16/8, 20/ 4 .

Vedetele care au adoptat postul intermitent

De exemplu, dacă urmezi un plan de post intermitent 14/10, mănânci orice dorești în timpul ferestrei de 10 ore și postești restul de 14. În timpul orelor de post, nu ai voie să mănânci nimic sau să consumi băuturi calorice. Poți bea apă, cafea neagră, ceai negru sau ceaiuri din plante.

Simona Pătruleasa: „Am o pauză alimentară de 16 ore și sunt atentă la ce mănânc”

Simona Pătruleasa a adoptat această formă de dietă în urmă cu un an și ceva și simte că a ajutat-o.

“Nu mănânc după ora 18.00. Am o pauză alimentară de 16 ore și sunt atentă la ce alimentație. Îmi plac foarte mult dulciurile, dar nu mănânc în fiecare zi, ci doar în weekend. M-au obișnuit cu această pauză alimentară, o țin cam de un an și ceva și mă simt foarte bine”, spune știrista de la Kanal D, pentru UNICA.RO.

Oana Roman a slăbit cu postul intermitent

Oana Roman spune că așa a reușit să scape de câteva kilograme.

„Dacă ții postul intermitent, trebuie să calculezi numărul de ore. Nu există o oră bătută în cuie, ideea este să existe un interval de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi. În principal, în majoritatea zilelor, eu mănânc seara cel târziu la ora 21.00 și a doua zi în jur de ora 13.00, dar nu e bătut în cuie”, spune Oana Roman.

„Sunt trei componente care m-au ajutat să slăbesc: procedurile de remodelare corporală, dieta și ceaiul. În cele 8 sau 6 ore în care poți să mănânci, ai voie orice, dar nu oricât. Eu în aceste 16 ore beau cafea, apă și ceai, care mă ajută să nu-mi fie foame și să am energie, mi se potrivește foarte bine. Fac cure de 3 luni cu acest ceai și apoi pauză.

Singura problemă pe care o mai am din când în când este tranzitul intestinal. Riști să fii constipat o perioadă mai lungă, dar se rezolvă cu ceai n-am luat niciodată laxative. Un ceai care îți reglează tranzitul în mod natural. În rest nu am avut probleme. Am dat vreo 20 de kilograme, dar am slăbit mult în centimetri datorită procedurilor pe care le-am făcut”, a explicat Oana Roman, la Antena 3.

Alina Pușcaș a apelat la post intermitent, după ce a întâmpinat mai multe probleme de sănătate

Și Alina Pușcaș a dezvăluit că a adoptat postul intermitent, după ce a avut mai multe probleme medicale.

„Cred că este foarte important să vă comunic despre această experiență a mea cu fastingul de o săptămână, ce am simțit că s-a schimbat radical cu organismul meu. E important să începi de la fondul pe care am pornit această luptă. Practic în decembrie am fost internată în spital, o infecție destul de gravă și o inflamație în zona toracelui. Am rezolvat-o cu 14 zile de antibiotic la greu. Din care 10 s-au făcut numai perfuzii. Eu în acea perioadă nu am slăbit deloc, deși mâncam o supă pe zi, pentru că acele perfuzii erau făcute special ca un cocktail să mă ajute și pe partea asta”, a povestit, recent, Alina Pușcaș. (VEZI AICI ce spunea prezentatoarea tv despre cum i s-au schimbat tenul, corpul și dispoziția, după câteva zile de post intermitent )

Elon Musk a dat peste postul intermitent când se îngrășase

Chiar și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, are probleme cu greutatea. În 2020, CEO-ul Tesla a recunoscut într-un podcast că îi place mâncarea gustoasă. După ce a fost surprins în niște fotografii cu surplusul de kilograme din dotare, el a mărturisit pe Twitter că a început să practice postul intermitent. De asemenea, a anunțat că asta l-a ajutat să slăbească peste 9 kilograme.

Jennifer Aniston nu mănâncă nimic până la prânz

Și Jennifer Aniston este adepta postului intermitent. Actrița de 53 de ani spune că se simte mai bine după ce și-a schimbat dieta. Postește regulat de câțiva ani și a declarat într-un interviu că omite micul dejun și nu mănâncă nimic până la prânz. Ba mai mult, bea doar suc de țelină și cafea.

Kourtney Kardashian ține o dietă keto în timpul postului

Kourtney Kardashian a declarat că este o fană a postului intermitent. Pe propriul ei site de sănătate și stil de viață, vedeta a scris că nu servește nimic după ora 19.00, iar apoi mănâncă doar în jurul orei 11.00, după antrenamentul de dimineață. Aceasta înseamnă că nu mănâncă timp de 14 până la 16 ore în total după cină.

O zi pe săptămână, vedeta ține post 24 de ore și bea doar apă și ceai verde.

Kourtney Kardashian este cunoscută pentru că urmează o dietă keto, cu conținut ridicat de grăsimi și aport scăzut de carbohidrați, în timp ce ține post intermitent.

Carmen Brumă nu crede în postul intermitent

Carmen Brumă nu susține această formă de regim. „Peste 48 de ore apare și scăderea metabolismului, și scăderea masei musculare. Nu este neapărat o metodă de slăbire acest intermittent fasting, chiar dacă funcționează. Din păcate, e folosit acum ca un fel de panaceu universal. Dacă ai ovar polichistic, fă intermittent fasting. Toată lumea îl ține pentru orice boală și este folosit ca și tratament, lucru deloc recomandat”, a spus Carmen Brumă, la Antena 3.

