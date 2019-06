Valentina Pelinel nu a dat BAC-ul niciodată. Care este motivul

Valentina Pelinel, în vârstă de 38 de ani, deși învăța foarte bine în liceu și avea toate șansele să ia BAC-ul cu o notă mare, iată că aceasta nu s-a prezentat niciodată la examen. Vedeta a fost nevoită să renunțe la studii în favoarea carierei de model. Decizia aceasta a fost nevoită să o ia pentru că avea o situație financiară foarte dificilă și, așa cum ea însăși a declarat, erau zile în care nu avea ce să mănânce: “În şcoală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc şi chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu şi-a permis să facă meditaţii. Am plecat din ţară pentru că muream de foame şi nu-mi pare rău că am făcut-o.

Aşa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul şi mi-o asum. Nu m-am mai gândit când îmi voi da Bac-ul. Multe persoane au urmat şcoli particulare, plătite. Oamenii mă cunosc, ştiu să vorbesc, fac dezbateri. Niciodată nu vorbesc mai mult decât pot să duc, despre lucruri pe care nu le cunosc”, – a declarat Pelinel, potrivit 3dots.ro.

Valentina Pelinel a fost căsătorită cu Cristian Boureanu timp de 7 ani, cei doi divorțând în 2014, iar la finele anului trecut a devenit soția lui Cristi Borcea. CEi doi au împreună trei copii, un băiețel pe nume Milan și două fetițe gemene, Rania și Indira.

Sursă foto: Instagram