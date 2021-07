Tudor Sișu, mărturisiri despre anii de detenție: ” A fost ciudat emoțional. Îți pierdeai viața! „

Rapperul Tudor Sișu (43 de ani) a făcut câteva mărturisiri emoționante despre anii petrecuți în detenție. Membrul trupei La Familia a fost de trei o la închisoare pentru trafic de droguri și spune că ultima perioadă în care a fost întemnițat a fost cea mai dificlă pentru el, simțind nespus de tare dorul copiilor săi.

„Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare. A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit. A fost greu a treia oară, se schimbase viața mea, eram relativ cuminte, aveam deja doi copii, dintre care unul avea o lună. A fost ciudat emoțional. Atunci aveam planuri, începusem să îmi dau seama ce vreau să fac, dar nu mai puteam să mai opresc ce se întâmplase. Eram supărat! Nu mai voiam să mai pierd timpul! Îți pierdeai viața! Mă gândeam că trebuie să ies de aici cât mai repede! Mama nu a venit niciodată să mă vadă la pușcărie. Era plecată din țară când am intrat prima oară la pușcărie. A doua oară s-a și supărat un pic pentru că am intrat din nou la pușcărie”, i-a mărturisit Tudor Sișu lui Mihai Ghiță, în emisiunea online „În oglindă”.

Cântărețul și-a pierdut tatăl în iarna anului 2020. Tudor Sișu a mărturisit că niciodată nu a avut ocazia să vorbească cu tatăl său.

„Nu am avut ocazia să vorbesc cu el! A murit în decembrie anul ăsta, deci nu-l cunosc. Sora mea vitregă îl cunoaște, eu nu. Nu m-am întâlnit niciodată cu el. Am aflat la două săptămâni că a murit, au fost sentimente pe moment, dar eu nu cred că oamenii mor. Eu consider că am fost lăsat să trăiesc cum vreau eu”, a adăugat Sișu.

Tudor Sișu și perioada în care a fost închis

Amintim că în 2003, Tudor Sişu a fost prima oară arestat pentru consum de substanțe interzise şi condamnat la trei ani de închisoare. La şase luni de la eliberarea condiţionată din 2005, cântărețul a fost arestat din nou pentru deţinere de droguri, iar apoi, în 2007, a fost eliberat. În octombrie 2011, Sișu a primit încă o condamnare definitivă la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri. Pe 29 mai 2013, Tudor Sişu a devenit din nou liber.

Foto – Facebook