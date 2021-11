Tudor Chirilă, alături de un actor celebru de la Hollywood. Cu cine va juca în film solistul de la Vama

Tudor Chirilă, solistul trupei Vama, va apărea cât de curând într-un film în care joacă alături de un actor celebru de la Hollywood.

Artistul a absolvit Teatrul, jucând în diverse piese de teatru și filme. Tudor Chirilă a apărut inclusiv în serialul „Vlad”, în sezonul trei, și urmează să-l vedem jucând alături de Liam Neeson, cunoscut pentru celebra replică din Taken (2008): „nu știu cine ești, dar te voi găsi şi te voi ucide”.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Tudor Chirilă a explicat că vrea să joace în continuare în filme: „eu îmi doresc să joc și să fac film, dar probabil nu sunt în opțiunile regizorilor momentului. Merg la castinguri și nu am stări că sunt eu Tudor Chirilă sau că aștept să mi se întindă un scenariu. Motivele pentru care nu fac film poate țin de notorietate, care îi sperie pe regizori că oamenii ar putea să intre într-o convenție”, a explicat artistul.

Cum a ajuns să dea la Teatru

Tudor Chirilă recunoaște că a crescut încă de la cinci ani lângă toți marii actori ai teatrului de comedie: „la mine în familie nu știu dacă era de ales, eu prin a XII-a nu prea știam ce să fac, toată lumea era pregătită, în timp ce eu jucam fotbal în Tineretului, nu-mi dădeam seama”, și-a amintit el la podcast.

Până la urmă, lucrurile s-au schimbat dramatic, după ce a ales să dea la Teatru: „am terminat facultatea, am intrat în ‘Trupa pe butoaie’, am făcut un prim spectacol la teatrul de comedie, ‘Mireasa mută’, apoi nu s-a mai întâmplat nimic (…). După ce am căzut, ăla a fost momentul în care, după o beție cu ‘Trupa pe butoaie’ după un spectacol, l-am întâlnit pe Liviu cu care aveam să facem, alături de Traian Bălănescu, trupa ‘Vama Veche’. Tata a apucat să asculte primul album al trupei ‘Vama Veche’ și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi”, a mai continuat artistul.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.