Tommy Hilfiger, prezent la MET Gala 2019. Ce vedete au purtat creațiile acestuia

Tommy și Dee Hilfiger au fost prezenți la gala pentru strângere de fonduri dedicată Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute pe 6 mai 2019, în New York City pentru a celebra deschiderea expoziției ‘Camp: Notes on Fashion’. Având la bază eseul din 1964 ,,Notes on Camp” al scriitoarei Susan Sontag, expoziția prezintă felul în care moda și arta au fost influențate de teme precum trucurile, exagerarea și ironia.

Printre invitații aflați la masa lui Tommy și Dee Hilfiger s-au numărat ambasadorii de brand TOMMY HILFIGER la nivel mondial – Zendaya și Lewis Hamilton, dar și supermodelul Winnie Harlow, vedeta TV și antreprenoarea Kris Jenner, vedeta TV Corey Gamble, arhitectul de imagine Law Roach, cântăreața și compozitoarea Thalia și producătorul Tommy Mottola.

,,Este întotdeauna un proces interesant să creez modele care sunt inspirate de unele dintre cele mai importante momente de modă” a declarat Tommy Hilfiger.

,,Nu poți spera la o seară mai memorabilă decât Met Gala pentru a vedea aceste design-uri prinzând viață”, a completat el.

Ce au purtat vedetele la MET Gala 2019

La marele eveniment, Tommy Hilfiger a purtat un tuxedo albastru, cu revere albe de mătase, pantaloni cu talie înaltă decorați cu motive în formă de stea din pietre strălucitoare, o cămașă clasică albă pliată, o cravată mare de satin negru, o vestă neagră de mătase și o pereche de ghete strălucitoare Chelsea.

Dee Hilfiger a optat pentru o rochie albastră cu mărgele și motive în formă de stea și tiv asimetric, împreună cu un bolero cu dungi albe și roșii și cizme strâmte, în dungi.

Zendaya a impresionat cu o rochie de seară gri cristal din mătase, animatronică, realizată pentru a permite transformarea atât vizuală, cât și fizică a siluetei, de la neutră la dramatică, culminând cu rochia evoluând în culoarea albastru pentru aspectul final.

Pe de altă parte, Lewis Hamilton a purtat un costum de seară Nehru, cu trei butoane, în tonuri negre și argintii, cu guler și manșete de catifea neagră, împreună cu o cămașă de seară purtată cu eșarfă albă.

Vezi în Galeria FOTO mai multe creații de-ale lui Tommy Hilfiger pe care vedetele le-au purtat pe covorul roșu al MET Gala 2019.

Sursă foto: PR, Northfoto