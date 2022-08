Theo Rose, primele declarații despre relația cu Anghel Damian

Theo Rose (24 de ani) și Anghel Damian (30 de ani) sunt cel mai nou cuplu monden. Anterior, solista a format timp de mai bine de 4 ani un cuplu cu dansatorul Alex Leonte, nepotul coregrafului Marin Barbu, cunoscut publicului larg drept Nea Mărin. La rândul său, regizorul a format timp de aproximativ 9 ani un cuplu cu actrița Lia Bugnar, care este cu 22 de ani mai în vârstă decât el.

După apariția în presă a primelor fotografii în care se sărută cu Anghel, Theo Rose a făcut primele declarații despre noua relație. Solista și actorul s-ar fi apropiat în timpul filmărilor serialului „Clanul”, pe care Damian îl regizează și din distribuția căreia Theo face parte.

„Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu, la un moment dat, că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit”, a declarat Theo Rose.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea. L-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a mai spus.

„Nu avem nicio problemă. Am trăit ca un om normal. S-au întâmplat lucruri în viața mea, muncesc efectiv în fiecare zi. Nu am vrut deloc să mă fâsâi cu declarații prin presă. Nu am fost pregătită acum. Am considerat că trebuie să spun lucrurile astea la un moment dat, când sunt liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, să le arăt oamenilor frumos ce s-a întâmplat în viața mea”, a continuat.