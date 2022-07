Lili Sandu, prima declarație după ce s-a scris că ar fi însărcinată

Lili Sandu a clarificat speculațiile că ar fi însărcinată cu cel de-al doilea copil. În mediul online, actrița a publicat mai multe videoclipuri în care fiul ei, TJ, îi pupă abdomenul și îi spune că își dorește „o surioară”. „Dacă e în burtică acum te bucuri?”, l-a întrebat Lili, filmarea încheindu-se fără răspunsul lui Thomas.

„Nu e însărcinată. L-a testat pe Thomas”, a spus Silviu Țolu, pentru Fanatik.

„Nu sunt însărcinată, a fost o glumă! Nu sunt și nu preconizăm deocamdată. De câteva zile îi tot citesc o poveste cu peștișorul de aur și l-am întrebat: «Mami, dacă ar fi să îți aducă ceva, ce ai vrea?». Și el a spus o surioară. Dimineață l-am întrebat să vedem – dacă îi spun că am ceva în burtică – dacă vrea sau nu mai vrea o surioară. Am zis apoi că am vrut să testăm apele, dar au început să sune telefoanele… Mami nu este încă pregătită psihic și emoțional”, a declarat și Lili Sandu, pentru aceeași sursă.