Theo Rose, detalii din culisele emisiunii „Bravo, ai stil!”: „Sunt obligată să mă cert?”

De când a cunoscut succesul pe plan muzical, cântăreața Theo Rose (24 ani) a avut și câteva apariții tv importante, care i-au adus și mai mulți fani. În afară de emisiunea „Te cunosc de undeva”, artista a participat și la show-ul cu celebrități „Bravo, ai stil!”, despre care spune că a fost experiența vieții ei.

Până să ajungă la emisiunea de fashion, celebra cântăreață nu doar că nu o urmărea, dar nici nu-și dorea să participe la „Bravo, ai stil!”. Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Theo Rose a povestit cum a acceptat până la urmă invitația de a lua parte la un show cunoscut: „nu știam nimic despre fashion, cum să mă asortez. Eu am câștigat cel mai mult cu felul meu de a fi. La Bravo, ai stil! a început, cu adevărat, totul pentru mine, deși în industrie sunt de la 15 ani”, a recunoscut artista.

Cântăreața a început să cocheteze cu muzica de la o vârstă fragedă, având-o pe sora ei drept model, apoi concursurile de muzică populară și premiile obținute i-au confirmat că are talent. Artista a început, pe parcurs, să studieze și muzica ușoară.

De-a lungul timpului, Theo Rose a colaborat cu artiști cunoscuți, printre care DJ Project, What’s Up, Florin Salam sau Jador. A avut nenumărate apariții tv, printre care coprezentatoare la matinalul „Vorbește lumea” și concurentă la emisiunile „Te cunosc de undeva” și „Bravo, ai stil!”.

Artista se confruntă cu stări de anxietate

Theo Rose a explicat la podcast că ceea ce i s-a întâmplat în copilărie îi provoacă anxietate în viața de adult. Fiind un copil conștient, atunci când existau tensiuni în familie, artistei îi era teamă ca părinții să nu se despartă, chiar dacă ei nu au plănuit niciodată asta: „acum, îmi controlez stările de anxietate. Am în fiecare zi. A fost greu să accept că eu am așa ceva. Am crescut cu principiul ăsta, că sunt o fată zdravănă de la țară, că pe mine nu mă sperie nimic… și nu e așa. Ești slab în fața multor chestii”, a povestit cântăreața.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.