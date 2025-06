Teodora Marcu, declaraţii haluciannte la Insula Iubirii, despre relația cu Robert Lupu, de la vârsta de 14 ani: „Eram ataşată de el”. Părinţii i-au interzis să fie cu el

Tragedia în care Teodora Marcu a fost ucisă cu sânge rece de fostul său iubit, Robert Lupu, ascunde o poveste sumbră și complicată. Deși Teodora era o tânără mamă, însărcinată cu al doilea copil și căsătorită cu iluzionistul Alex, legătura sa cu Robert Lupu a fost mult mai veche, începând încă de când avea doar 14 ani. Tânăra oferise detalii halucinante despre relaţia ce ar fi trebuit să intre în vizorul autorităţilor de mai mult timp, chiar la Insula Iubirii.

Teodora Marcu, amanta lui Robert Lupu, la vârsta de 14 ani

Relația dintre Teodora Marcu și Robert Lupu a început într-un moment fragil al adolescenței Teodorei, când aceasta avea doar 14 ani. În schimb, Robert Lupu era mult mai matur, având deja 39 de ani la acea vreme. Diferenţa de 25 de ani dintre ei a fost unul dintre aspectele care au atras atenția părinților Teodorei, care nu au acceptat relația.

În ciuda acestui lucru, Teodora Marcu s-a implicat în relaţie timp de doi ani, devenind chiar iubita celui care i-a fost călău. Potrivit declaraţilor oferite de ea în cadrul unui interviu pentru Insula Iubirii, prinsese drag de Robert Lupu, fără să ţină cont de diferenţa de vârstă și de faptul ca era căsătorit – aspect pe care l-a aflat abia după ce acesta o prinsese în mreje.

În ciuda vârstei fragede a Teodorei, Robert Lupu a reușit să o cucerească, iar Teodora a acceptat să fie împreună cu el, ulterior având o relaţie intensă, dar deosebit de problematică. Părinții tinerei au aflat rapid despre legătura lor și au intervenit imediat pentru a o opri, dat fiind că Lupu era mult mai mare decât Teodora și avea o reputație dubioasă în orașul natal al tinerei, Onești.

Fostul iubit era un bărbat divorțat, tată a unei adolescente, iar comportamentul său ciudat a stârnit îngrijorare. În ciuda tuturor avertismentelor, tânăra a fost prinsă într-un ciclu emoțional greu de rupt, în ciuda avertismentelor venite din partea familiei, lucru care a dus la cererea unui ordin de restricţie împotriva acestuia.

„Am fost împreună de la 14 ani, timp de 2 ani. Mi-a arătat divorțat de 7 ani și am crezut, dar nu era despărțit, locuiau împreună. Eu eram atașată de el și nu puteam să renunț. Era singurul om despre care știam că dacă pățesc ceva era acolo, lângă mine. Am acceptat, prinsesem drag de el. Am cerut și ordin de restricție, pentru că Alex (soțul n.r.) nu accepta. Venea mereu după noi și mă enerva să îl vezi mereu după tine.”, a spus Teodora Marcu în timpul emisiunii Insula iubirii.

Teodora Marcu a fost protagonista unei situaţii cu adevărat halucinante, încă de la o vârstă foarte fragedă. La doar 14 ani, aceasta a fost manipulată de un bărbat care îi putea fi tată şi pe care autorităţile ar fi trebuit să îl cerceteze penal. Relaţia lor constituia un delict conform legii.

Diferența de vârstă semnificativă și vârsta minoră a Teodorei făceau ca această relație să fie ilegală, de la bun început, întrucât legea interzice astfel de relații între un adult și un minor, considerându-le abuzive și inacceptabile din punct de vedere legal.

„A aflat şi a zis că vine şi îi taie burta”

Chiar și după încheierea relaţiei lor de doi ani, Robert Lupu a continuat să o urmărească pe Teodora, iar comportamentul său deviant a devenit din ce în ce mai evident. Deși Teodora Marcu s-a căsătorit și a avut un copil, bărbatul cu 25 de ani mai mare, nu a încetat să o hărțuiască. În ciuda obținerii unui ordin de protecție împotriva lui Lupu, tânăra nu a fost niciodată în siguranță. Acesta o urmărea constant, o amenința și chiar o agresase verbal de mai multe ori.

Un fost concurent de-al emisiunii Insula Iubirii a povestit, sub protecția anonimatului, că Teodora și Alex, soțul ei, trăiau în teroare de ani întregi.

„Trăiau în teroare de multă vreme. El știa tot: unde locuiesc, unde merge Teodora, ce face. O urmărea pas cu pas”, a dezvăluit fostul coleg, pentru Actualitate.net.

El a adăugat că obsesia lui Robert a devenit și mai periculoasă după ce a aflat că Teodora era însărcinată pentru prima dată.

„Ea a aflat că e gravidă când era la emisiune. Și când Robert, fostul ei, a aflat, a zis că vine și îi taie burta. Nici nu știu cum am putut auzi asta și să nu fim toți terminați psihic…”.

Teodora și Alex ar fi făcut mai multe plângeri la Poliție. Îl denunțaseră pe Robert pentru hărțuire, amenințare, poate chiar și pentru violență. Dar nimic nu s-a întâmplat.

„Au făcut plângeri. Dar nimeni n-a mișcat un deget. El știa tot: unde locuiesc, unde merge Teodora, ce face. O urmărea pas cu pas. Și degeaba a fost la Poliție… că până la urmă tot a omorât-o. Amândoi au fost terorizați de Robert. Știu că ne-a povestit că odată a venit cu un cuțit în fața blocului la ei, îi amenința că îi omoară, dar mai ales pe ea”, a declarat pentru Actualitate.net un alt concurent de la Insula Iubirii.

Teodora Marcu, în teroare, în ultimele zile de viaţă

Cu câteva ore înainte de crima care avea să o curme pe Teodora, Robert Lupu a postat un mesaj criptic pe rețelele sociale: „E doar o chestiune de timp”. La scurt timp după acest mesaj, Robert Lupu a urmărit-o pe Teodora pe stradă și, în fața fiicei sale de trei ani, a deschis focul asupra ei, ucigând-o pe loc.

Robert Lupu a fugit de la locul faptei după ce a ucis-o pe Teodora, dar poliția l-a localizat rapid. La doar câteva ore după atac, când se apropia de el o echipă de forțe de ordine, bărbatul și-a pus capăt zilelor, tragându-și un glonț în cap. Astfel, tragedia s-a încheiat cu două vieți pierdute, iar familia Teodorei a rămas în urmă cu un gol imens și cu întrebări fără răspunsuri.

