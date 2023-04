Talentul neștiut al lui Cabral. Horia Brenciu a rămas uimit: „Dacă te mai aud că zici că nu ești artist…” / Video

Cabral nu este doar unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune, dar are și un talent ascuns. Este sportiv medaliat, are o carieră înfloritoare în televiziune, a jucat într-o telenovelă românească și acum a dezvăluit că are o voce incredibilă.

Invitat în podcastul „Lucruri Simple” al lui Horia Brenciu, Cabral Ibacka a cântat împreună cu celebrul artist câteva piese cunoscute, arătând că este un artist complet.

Talentul ascuns al lui Cabral

Deși susține sus și tare că el nu poate cânta, piesele pe care le-a interpretat împreună cu Brenciu au arătat altceva. În momentul în care a început să cânte live, în timpul podcastului „Lucruri Simple”, Horia Brenciu a rămas uimit de vocea invitatului său.

„Ce voce!”, a exclamat Brenciu când l-a auzit cântând pe Cabral.

„Nu cânt. Eu știu. Mie mi-ar plăcea. Eu în capul meu aud Sissy Catch cu Sabrina și cu Aerosmith. Când iese afară e un câine cu probleme din astea de tranzit intestinal blocat. Eu sunt conștient. E Ok”, a afirmat Cabral după ce a cântat.

„Dacă te mai aud odată că zici că tu nu ești artist, nu cânți, eu personal te fac de belea”, a spus, la rândul lui, Horia Brenciu, care și-a dat seama de talentul pe care îl are Cabral Ibacka.

Totuși, nu este prima dată când Cabral demonstrează că are o voce incredibilă. În urmă cu șase ani, prezentatorul a cântat o piesă împreună cu Bogdan Bobocea, numită „Superman”.

„Dacă dai Cabral pe internet o să găsesc o melodie unică în existența oamenilor”, a spus Horia Brenciu.

„Eu am scris la Youtube să o dea jos. Nu au vrut, au dat cu refuz”, a glumit și Cabral, înainte de a cânta piesa împreună.

Cabral Ibacka, despre Răzvan Fodor: „Este comesean”

Într-un podcast care nu putea fi altfel decât amuzant cu un astfel de invitat, Cabral a vorbit puțin și despre prietenul și nașul lui de cununie, Răzvan Fodor.

„Puteam să aleg de pe lumea asta orice om. L-am luat pe cel mai căpiat din tot Berceniul”, a glumit Ibacka.

Întrebat de Horia Brenciu „De ce nu vine Fodor la festivaluri?”, simpaticul prezentator de la Pro TV a dat un răspuns ăn stilul lui caracteristic: „Pentru că Fodor este vecinul meu bătrân care, dacă ar veni odată la festival, după ce ar veni cel de al șaptelea cuplu de tineri să facă poză cu el, ar zice, ok, și acum eu mor”.

„Fodor în esență este comesean. El prin definiție a fost făcut să stea la masă cu șprițul în nas”, a spus Cabral.

„Așa este creat. Dumnezeu a zis: „Îl fac pe Horia, îl fac să cânte, să fie nebun, să nu poată să stea acasă, să fie tot timpul prin turnee. Fodor va sta la masă și va bea șpriț”, a completat Cabral Ibacka strânind râsetele în platou.

Cabral a suferit câteva accidente serioase cu motorul

Cabral este un împătimit al sporturilor extreme și iubește să meargă cu motorul. Deși este conștient că există o probabilitate mai mare să sufere un accident cu acest vehicul, prezentatorul nu vrea să renunțe la el.

În timpul podcastului lui Horia Brenciu, Cabral a povestit că, în urmă cu ceva timp, a suferit un accident mai grav, în timp ce mergea pe străzile din București.

„Claviculă ruptă, ligamente încrucișate la laba piciorului drept rupte 50%, coate, genunchi, pulpe, pietre băgate prin palme, prin umeri. În continuare am cicatricile pe palme. Când mergi cu mașina nu îți dai seama, dar atunci când te întinzi, au proasta tendință să treacă prin echipament și să intre în om. Și doare rău” a spus Cabral, care a mărturisit că acum este mai precaut atunci când călătorește cu motorul.

„Nu e vorba de viteză, e vorba de precizie, despre prevenție, despre faptul că tu știi că poți, dar nu te mai bazezi pe faptul că ceilalți fac ce trebuie și atunci tot timpul presupui în rău. Am avut trei trânte, legal vorbind, am avut de fiecare dată dreptate. Dar eram mic, eram prost, și făceam greșeli”, a spus Cabral Ibacka.

Ultimul accident, cel mai grav

Prezentatorul a povestit cum s-a produs ultimul accident și că a decis să nu ia măsuri legale întrucât a considerat că a fost și vina lui.

„Cea de a treia trântă, eram cu un motor care nu era al meu și încercam să îmi dau seama de dinamica motorului. Cred că mergeam prea tare. Și; după cedează, a intrat un domn cu o mașină de 7 tone jumate și l-am văzut, mi-am dat seama că nu mai am timp, am blocat spatele, am glisat-o puțin, doar că am calculat prost și am intrat sub mașinile parcate pe dreapta”, a povestit Cabral.

„Și omul a oprit, „aolo, te-am nenorocit, alea alea”. Și i-am zis: „tată, du-te acasă că nu ne-am atins”. „Păi nu, că s-a atins motorul de roata din spate”. „Păi nu, du-te acasă, că eu veneam prea tare”. „Păi da aveam cedează”. „Tu aveai cedează, dar eu veneam prea tare”. Și știu că legal vorbind eu am dreptate, dar eu sunt prostul. Dacă eu sunt prostul, eu sufăr, du-te liniștit la familia ta că nu ai tu treabă cu mine. Trebuie să ne și asumăm lucrurile pe care le facem”, a explicat el.

