Andreea Ibacka, dezvăluiri inedite despre viața cu doi copii și neînțelegerile cu Cabral: „Mi-aș dori ca soțul să mă felicite la megafon”

Andreea Ibacka este ca argintul viu. Când nu este cu cei doi copii, Namiko și Tiago, filmează la Happy Channel, produce conținut media pentru rețelele de socializare, se implică în asociația înființată cu ani în urmă, împreună cu partenerul de viață, Cabral, și încearcă să mențină echilibrul în relația de cuplu. Recunoaște că nu este superwoman și că zilele ei sunt presărate cu de toate, de la zâmbete, lacrimi, împliniri și dezamăgiri.

Invitată în emisiunea FRESH by UNICA, Andreea Ibacka (37 ani) a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre căsnicia cu showmen-ul Cabral (45 ani), a vorbit deschis despre problemele pe care le au în cuplu și despre cum este viața cu doi copii. Cum se bucură de fiecare etapă a căsniciei și de ce apar discuții în căminul conjugal, puteți vedea și pe contul nostru oficial de YouTube.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre căsnicia cu Cabral și viața din spatele camerelor de filmat

Într-o perioadă în care fericirea și viața perfectă se „vând” pe social media, actrița nu s-a sfiit să divulge că în familia ei există probleme firești. Andreea Ibacka ne-a mărturisit că ea și Cabral au întâmpinat probleme de când s-au căsătorit, iar schimbarea radicală a venit după apariția copiilor. De la ce pornesc discuțiile între cei doi și cum reușesc să depășească momentele tensionate?

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Cred că fiecare își dorește să fie mai apreciat decât este, pentru că suntem două persoane foarte ocupate și care muncim mult și ne și dedicăm mult. Și, uneori, n-avem timp să vedem că și celălalt trage la fel de mult și ne-am dori doar să culegem aplauzele la scenă deschisă. Acasă, dacă se poate pe sectorul 4, soțul să mă felicite la megafon: ‘Așa, soție ca a mea nu mai are nimenea!’…

Uneori îmi doresc chestia asta și sunt lucruri pe care le fac tocmai ca el să mă aplaude și când nu mă aplaudă…” a menționat Andreea Ibacka la FRESH by UNICA.

Andreea Ibacka, o familistă convinsă

„Îmi doresc să mă bucur de familie mai mult și, uite, mă refer inclusiv la cea de-a patra generație pe care o am alături de mine pentru că încă am bunici. Și mi-aș dori să pot să ajung mai des pe la ei, să avem mai multe poze, mai multe filmări, mai multe experiențe împreună încă, alături de strănepoții lor, desigur, pentru că totul se învârte în jurul strănepoților acum.” a spus Andreea Ibacka la FRESH by UNICA.

Actrița este considerată o mamă modernă și este urmărită pe rețelele de socializare ca fiind un exemplu de urmat în diferite situații din viața ei. Cu doi copii mici, prezentatoarea de la Happy Channel reușește să se mențină în formă, să-și urmeze cariera și să fie cea mai bună versiune a unei partenere de viață. Prezentă la FRESH by UNICA, Andreea a mărturisit că, deși totul pare perfect, în realitate nu este. Soția lui Cabral ne-a dezvăluit și care este cel mai mare regret al ei, și anume faptul că s-a grăbit să devină adult.

Cel mai mare regret din viața Andreei Ibacka

„Mi-am dorit să cresc foarte repede! Mi-aduc aminte că inclusiv în copilărie eram genul de copil care prefera compania adulților, trăgea cu urechea la discuțiile părinților. Ai mei aveau o gașcă foarte drăguță, copii și părinți, copii de aceeași vârstă, și cumva eu mereu trăgeam înspre ei. Și văd treaba asta la Namiko, care, sigur, are câțiva prieteni de suflet pe care îi enumeră o dată la câteva zile ca să își reconfirme că e unde trebuie.

În rest, caută compania adulților. Și eu încerc să o ajut pe ea să nu facă aceleași lucruri pe care le-am făcut eu și cumva să se bucure mai mult de copilărie. Asta e, eu mi-am dorit dintotdeauna să cresc, m-am ținut de școală, mi-am dorit să mă angajez, m-am angajat imediat după bac, după ce am intrat la facultate, și poate că e bine să copilărim atunci când e momentul. Că acum să-mi iau lumea în cap la criza vârstei mijlocii, n-ar fi ok, am alte responsabilități.” a specificat Andreea Ibacka la FRESH by UNICA.

În cadrul emisiunii, vedeta ne-a vorbit și despre pauza profesională luată de Cabral, despre cea mai grea încercare din viața ei, dar și despre proiectele în derulare.



Mai multe emisiuni FRESH by UNICA puteți urmări pe contul nostru oficial de YouTube, acolo unde găsiți declarații exclusive făcute de vedetele din showbiz!

Sursă foto: Instagram