Stil de prințesă. Cum s-a schimbat garderoba lui Kate Middleton și ce culoare evită să poarte. Galerie foto

De-a lungul timpului Kate Middleton a fost o inspirație pentru femeile din întreaga lume. Aceasta dă dovadă de eleganță și rafinament cu fiecare apariție publică pe care o are. Prințesa de Wales are un gust extraordinar atât în privința hainelor, cât și în privința accesoriilor pe care alege să le poarte.

De când a intrat în familia regală britanică, Kate Middleton a atras toate privirile, ori de câte ori şi-a făcut apariţia în public. Iar atunci când soţia prințului William participă la câte un eveniment interesul este şi mai mare. Aparițiile sale sunt de fiecare dată impecabile și apreciate de către criticii de modă, iar ea este considerată ca fiind una dintre cele mai elegante reprezentante ale unei case regale.

Kate Middleton, de la o simplă studentă, la prințesa urmărită de întreaga lume. Cum a evoluat stilul ei vestimentar

Cu toate că prin vene nu-i curge sânge albastru, provenind dintr-o familie modestă, Kate a avut întotdeauna bun-gust atunci când vorbim de alegerea ținutelor vestimentare. Încă de pe vremea pe când era o simplă studentă la Universitatea St Andrews din Scoția, soția prințului Wiliam a știut să se facă remarcată. Viitoarea prințesa a defilat într-o rochie neagră în cadrul unui eveniment de caritate pe vremea când era în primul an de facultate și astfel i-a atras atenția prințului William. Potrivit usmagazine, după ce a absolvit în 2005, a lucrat pentru o cunoscută casă de modă britanică.

„Când am întâlnit-o pentru prima dată pe Kate, am știut că era ceva foarte special la ea și îmi doream să o cunosc mai bine, dar am ajuns să fim prieteni pentru o vreme”, a explicat prințul William în timpul unui interviu de Tom Bradby de la ITV New, potrivit people.com.

Rochia de mireasă, amplu discutată

Prima rochie a lui Kate Middleton care a fost amplu discutată a fost chiar cea de mireasă, purtată în ziua nunții care s-a oficiat la Catedrala Westminster din Londra. Rochia de mireasă a fost creată de Sarah Burton, creatoarea de modă care se află la cârma casei McQueen. Piesa vestimentară a fost realizată cu ajutorul unui tehnici tradiţionale, numite Carrickmacross, veche încă din anii 1800. Prin această tehnică, flori individuale din dantelă, trandafiri, ciufilini, narcise şi trifoi au fost cusute de mână pe tulul de mătase al rochiei. În plus, fusta a fost făcută cu pliuri din saten alb, care au imitat o floare care se deschide.

Ce culoare evită să poarte Kate Middleton

Culoarea pe care Kate Middleton evită să o poarte este portocaliu. Soția Prințului William este fotografiată foarte rar în ținute care includ această nuanță. Experții regali spun că aceasta știe ce anume să urmărească atunci când își alege ținutele. Fie că optează pentru culori calde sau reci, Kate are grijă ca hainele sale să fie într-o nuanță potrivită pentru evenimentul la care participă.

Printre culorile sale preferate se numără albastru regal, roșu și verdele smarald.

Cum reușește Kate Middleton să facă cele mai potrivite alegeri vestimentare

În foarte multe apariții publice, Kate a fost observată purtând rochii până la genunchi, care-i dădeau o oarecare notă de sobrietate, însă, pentru a-și păstra aerul tineresc, adopta imprimeuri. O altă notă definitorie a stilului său vestimentar sunt fustele în formă de A, combinate cu sacouri, bluze sau cămăși asortate.



Pliseurile sunt preferate de ducesă, alături de croiuri care-i evidențiază talia subțire. Un alt model de rochie pe placul ducesei de Cambridge este cel specific anilor ’60, cu tăietură dreapta, un model care-i conferă o elegantă clasică și un rafinament aparte.

Nu a fost văzută niciodată fără cercei şi fără inelul regal

Stilul Prințesei nu abundă în accesorii. Nu a fost văzută niciodată fără cercei şi fără inelul regal, însă restul le păstrează într-o limită discretă. Uneori poartă ceas şi foarte rar lănţişoare.

