O nuntă cu aer regal! Mel B, mireasă la 50 de ani în Catedrala St. Paul, în care s-a căsătorit Lady Diana. Cine este Rory McPhee, mai tânărul ei partener

Mel B a avut parte de o nuntă ca în povești la 50 de ani. Fosta Spice Girl și partenerul ei, Rory McPhee (37 de ani), s-au căsătorit în Catedrala St. Paul din Londra, acolo unde Regele Charles și Lady Diana Spencer și-au unit destinele în urmă cu 44 de ani, pe 29 iulie 1981.

Pe 5 iulie 2025, Melanie Brown, cunoscută publicului ca Mel B, fosta „Scary Spice” din trupa Spice Girls, a spus „DA” într-o ceremonie cu totul specială, desfășurată în Catedrala St. Paul din Londra. Locul este rezervat de obicei pentru nunți regale sau personalități naționale, dar artista a primit permisiunea de a se căsători acolo datorită titlului de MBE (Member of the Order of the British Empire), acordat de Prințul William pentru activitatea sa în combaterea violenței domestice.

Două rochii spectaculoase și un mire în kilt

Pentru ceremonia religioasă, Mel B a ales o rochie personalizată de culoarea fildeșului, creată de Josephine Scott, cu un croi tip sirenă și detalii fine din perle brodate. Ulterior, pentru petrecerea de la restaurantul exclusivist Shangri-La din The Shard, s-a schimbat într-o creație semnată Justin Alexander. Caroline Black, proprietara Evelie Bridal Boutique, a declarat că „Mel a fost o încântare cu care să lucrezi, aducând propriul ei simț al stilului la eveniment”.

Mirele, Rory McPhee, a ales un costum tradițional scoțian cu kilt, adăugând un aer aparte ceremoniei.

Posh, Ginger și Sporty, absente de la marele eveniment

Dintre membrele trupei Spice Girls doar Emma Bunton (Baby Spice) a fost prezentă la nuntă, unde a mers însoțită de soțul ei, Jade Jones, și de fiul lor adolescent, Beau, în vârstă de 17 ani. Emma a purtat o rochie roz elegantă, completată cu accesorii rafinate, iar Jade a fost îmbrăcat într-un costum clasic asortat, potrivit ocaziei.

Celelalte colege — Victoria Beckham, Geri Halliwell și Melanie Chisholm (Mel C) — au lipsit din diverse motive. Victoria „Posh Spice” a trimis un mesaj emoționant pe Instagram și i-a oferit o rochie creată de ea fiicei lui Mel B, Phoenix Chi, pentru ceremonie. Iar Sporty Spice, Mel C, a avut un concert programat în Suedia chiar în ziua nunții, dar a transmis felicitări și promisiunea că va sărbători cu mirii în curând.

Absența lui Geri Halliwell de la eveniment a stârnit multe întrebări, mai ales că a fost singura membră Spice Girls care nu a felicitat public mireasa.

Familia, în centrul ceremoniei

Cele trei fiice ale artistei — Phoenix (26 ani), Angel Iris (18 ani) și Madison (13 ani) — au fost domnișoare de onoare. Fiecare copil provine dintr-o relație diferită: Phoenix din căsătoria cu Jimmy Gulzar, Angel din relația cu Eddie Murphy, iar Madison din căsnicia cu Stephen Belafonte.

O poveste de dragoste care a crescut din prietenie

Mel B și Rory McPhee, hairstylist și prieten apropiat al familiei sale, se cunosc de peste două decenii. Relația lor a început în mod natural în 2019, după ce artista s-a mutat înapoi în Leeds, orașul natal. Rory, care îi aranja părul în perioada turneului Spice Girls, a devenit treptat un sprijin emoțional constant. Într-un interviu, Mel B a mărturisit că McPhee a fost primul bărbat care a făcut-o să se simtă în siguranță și iubită, după ani de traume și relații toxice.

În 2022, Rory a cerut-o în căsătorie într-un cadru romantic la hotelul Cliveden din Berkshire. Înainte de propunere, a mers la mormântul tatălui lui Mel B pentru a-i cere „permisiunea” simbolică, un gest care a emoționat profund artista.

Rory McPhee s-a născut pe 31 mai 1988 în Leeds, Marea Britanie, și este un hairstylist de succes. La 37 de ani, Rory a devenit cunoscut nu doar pentru talentul său profesional, ci și pentru discreția și stabilitatea pe care le-a adus în viața artistei.

Este specialist în păr creț și a colaborat cu branduri precum Redken, deține două saloane în Leeds: LAB Hair Salon Ltd și Rory James Beauty Ltd. și a mai lucrat și cu alte vedete, precum Lily Allen.

Scary Spice, un trecut amoros marcat de suferință și traume

Mel B a fost căsătorită anterior cu Jimmy Gulzar (1998–2000), dansator și tatăl fiicei sale Phoenix, dar și cu Stephen Belafonte (2007–2017), o relație marcată de acuzații de abuz, descrisă în detaliu în autobiografia sa „Brutally Honest”. Din relația cu actorul Eddie Murphy, mai are o fiică, Angel Iris.

După divorțul dureros de Belafonte, Mel B a jurat că nu se va mai căsători niciodată. „Voiam să-mi cresc copiii, să muncesc și atât. Și apoi… niciodată să nu spui niciodată, nu-i așa?”, a declarat artista.

