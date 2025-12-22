Chris Rea, legendarul cântăreț britanic cunoscut pentru hituri precum Driving Home for Christmas, The Road to Hell și On the Beach, a murit la vârsta de 74 de ani. Artistul s‑a stins în spital, după o scurtă boală, fiind înconjurat de familie. Vestea a fost confirmată printr‑un comunicat oficial, iar fanii din întreaga lume sunt în doliu.

Anunțul familiei: „A murit liniștit, înconjurat de familie”

Moartea artistului a fost confirmată printr‑o declarație transmisă în numele soției și celor doi copii ai săi. Mesajul este profund emoționant și a fost preluat de publicațiile britanice:

„Este cu imensă tristețe că anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A murit liniștit în spital mai devreme astăzi, după o scurtă boală, înconjurat de familia sa.”

Acesta este singurul mesaj oficial transmis până acum de familie.

O carieră impresionantă, marcată de hituri care au rămas în istorie

Născut pe 4 martie 1951 în Middlesbrough, Chris Rea provenea dintr‑o familie cu rădăcini italiene și irlandeze. A devenit cunoscut în anii ’70 și ’80, iar vocea sa gravă, inconfundabilă, l‑a transformat într‑un artist unic pe scena britanică.

Piesa Driving Home for Christmas a devenit un clasic al sărbătorilor, revenind în fiecare an în topurile britanice începând cu 2007 și ajungând până pe locul 10 în 2021.

Citeşte şi: Actorul William Rush a murit la 31 de ani

Citeşte şi: Adelia „Ada” Zeidler, sora lui George Clooney, a murit la 65 de ani

Citeşte şi: James Ransone a murit la 46 ani. Actorul din „The Wire” s-ar fi sinucis

Ani de luptă cu probleme grave de sănătate

Deși a continuat să compună și să concerteze, Chris Rea s‑a confruntat cu numeroase probleme medicale. Artistul a suferit de peritonită, a fost diagnosticat cu cancer pancreatic și a trăit cu diabet sever, fiind nevoit să își administreze insulină de mai multe ori pe zi. În 2017, presa relata că își injecta insulina de șapte ori pe zi.

În ciuda acestor dificultăți, Rea a rămas dedicat muzicii, revenind pe scenă ori de câte ori starea i‑o permitea.

Moștenirea lui Chris Rea: o voce care va rămâne pentru totdeauna

Moartea lui Chris Rea reprezintă o pierdere uriașă pentru industria muzicală. Stilul său, combinația de rock, blues și influențe mediteraneene, a inspirat generații întregi de artiști. Melodiile sale continuă să fie ascultate în întreaga lume.

Chris Rea lasă în urmă o carieră de peste 40 de ani, zeci de albume și milioane de fani care îi vor păstra muzica vie.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News