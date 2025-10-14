Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze intime pe un iaht, la câteva luni de la despărțirea artistei de Orlando Bloom

Katy Perry și Justin Trudeau formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Artista și fostul premier al Canadei au fost fotografiați în ipostaze intime pe un iaht în Santa Barbara, California.

Katy Perry iubește din nou, după despărțirea de Orlando Bloom. Cântăreața formează în prezent un cuplu cu fostul premier britanic Justin Trudeau. Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime, pe un iaht în Santa Barbara, California.

Artista în vârstă de 40 de ani și fostul prim-ministru canadian în vârstă de 53 au fost fotografiați îmbrățișați și sărutându-se pe iahtul ei, în largul coastei Santei Barbara.

Zvonurile despre o potențială relație amoroasă între Perry și Trudeau au început pe 28 iulie, când TMZ a dezvăluit că cei doi au luat masa împreună la restaurantul exclusivist Le Violon din Montreal. La acea vreme, artista și politicianul n-au fost afectuoși unul cu celălalt.

Erau singuri când și-au început relația

Atât Perry, cât și Trudeau erau singuri de câteva luni atunci când au început să iasă la întâlniri. O sursă a confirmat în iunie anul acesta că artista și actorul Orlando Bloom s-au despărțit după aproape un deceniu de relație, dintre care șase ani de logodnă. Împreună au o fiică, Daisy Dove Bloom, în vârstă de patru ani.

„Datorită interesului și conversațiilor recente din jurul relației dintre Orlando Bloom și Katy Perry, confirmăm că relația dintre Orlando și Katy a suferit schimbări în ultimele luni, pentru a se concentra pe creșterea fiicei lor. Ei vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este – și întotdeauna va fi – creșterea fiicei lor cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”, au transmis reprezentanții celor doi.

La rândul lui, Justin Trudeau a anunțat în august 2023 că el și soția lui au decis de comun acord să se despartă, după 18 ani de căsnicie. Fostul cuplu are împreună trei copii, Xavier, Ella-Grace și Hadrien.

„Bună tuturor, Sophie și cu mine am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne separa. Ca întotdeauna, rămânem o familie apropiată, cu dragoste și respect profund unul pentru celălalt și pentru tot ceea ce am construit și vom continua să construim. Pentru bunăstarea copiilor noștri, vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a lor. Vă mulțumim!”, au transmis soții Trudeau la acea vreme.

Ce spune Katy Perry despre Justin Trudeau

Pentru moment nu se cunosc alte detalii despre cum a început relația dintre Perry și Trudeau. Cert este că cei doi nu mai vor să se ascundă. Potrivit Daily Mail, artista și politicianul nu au ținut cont nici de turiști, nici de barca de observare a balenelor care a trecut pe lângă iahtul lor.

„Katy este foarte, foarte interesată de el. Spune că este o adevărată partidă, un tip de calitate. Păstrează multe detalii pentru ea, dar este clar că încă îl place foarte mult”, mai spunea o sursă despre apropierea dintre Perry și Trudeau, la începutul acestei luni.

