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Katie Price l-a părăsit pe soțul ei, escrocul Lee Andrews, după ce a aflat că are doar echivalentul a 13 lei în cont

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.  Actualizat 02.09.2026, 17:25
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Katie Price l-a părăsit pe soțul ei, escrocul Lee Andrews, după ce a descoperit că acesta avea 2,22 lire sterline (13,58 RON) în contul său bancar de criptomonede — și nu cele 37 de milioane de lire sterline pe care le declarase.

Katie Price l-a părăsit pe soțul ei, escrocul Lee Andrews, după ce a aflat că are doar 13 lei în contul de criptomonede

Katie Price și Lee Andrews (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Katie Price, în vârstă de 48 de ani, s-a consultat în secret cu un avocat de top din Londra, specializat în divorțuri, în legătură cu încheierea căsătoriei de opt luni cu Lee Andrews. Furioasă, Katie l-a părăsit pe Lee printr-un mesaj pe WhatsApp, spunându-i: „Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești. De ce m-ai mințit?”.

Katie nu are de gând să călătorească în Dubai pentru a-l vedea pe Andrews, care se află în închisoare pentru fraudă. Separarea vine la opt luni după ce Price și Andrews s-au căsătorit în Dubai, unde el își are reședința.

Katie i-a spus unui prieten marți: „Mi-am revenit în fire — Lee a mințit, a mințit și iar a mințit. M-am săturat de asta. S-a terminat”. O sursă a adăugat: „Căsătoria s-a terminat. Ea nu va mai merge niciodată la Dubai să-l vadă pe Lee”.

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„Lee i-a spus lui Katie că are 50 de milioane de dolari”

„A fost, desigur, o acumulare de multe lucruri, dar picătura care a umplut paharul a venit după ce Lee i-a spus lui Katie că are 50 de milioane de dolari (37 de milioane de lire sterline) într-un portofel de criptomonede și i-a promis o parte din acești bani. El i-a dat «fraza de recuperare» — parola — pentru a accesa contul său, iar luni ea a solicitat unui expert financiar să verifice portofelul — și, spre uimirea ei, a descoperit că acesta conținea doar 3 dolari, sau 2,22 lire sterline.

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Lee nu a avut niciodată 50 de milioane de dolari; nu are niciun ban. Cea mai mare sumă pe care a avut-o vreodată într-o singură zi a fost în martie, 14.490 de dolari (10.720 de lire sterline), sumă care a fost transferată chiar în aceeași zi. Evident, în ultimele câteva luni, Kate a văzut cum se adunau toate dovezile incriminatoare împotriva lui — și își planifica mereu plecarea odată ce zgomotul de fond devenea inevitabil. Dar după ce i-a văzut conturile — spre deosebire de simulările generate de IA — și-a pierdut cumpătul. El a făcut-o să se simtă extrem de jenată și, mai important, a escrocat, rănit și înșelat atâtea alte femei. Ajunge!”, a mai spus o sursă.

Lee, „omul de afaceri” autoproclamat multimilionar, în vârstă de 43 de ani, se află în prezent închis în celebra închisoare Al Awir din Emiratele Arabe Unite. Se pare că încearcă să strângă fondurile necesare pentru a plăti amenda în vederea eliberării sale, dar se confruntă cu dificultăți în acest sens. El își menține în continuare nevinovăția.

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Lee Andrews este acuzat că a înșelat numeroase femei și cel puțin un bărbat

„Firește, Katie este îngrijorată că Lee ar putea încerca să-i ia banii sau să-i ia jumătate din veniturile pe care le va obține în următoarele 12 luni. Ea nu vrea să fie următoarea lui victimă și speră ca cei doi să se despartă pe cale amiabilă. Pare puțin probabil ca ei să rămână în contact”, a mai spus o sursă.

De când și-au făcut publică povestea de dragoste, cuplul a fost ținta a numeroase titluri de presă neplăcute legate de trecutul dubios al lui Lee. „Magnatul”, care a cerut-o în căsătorie pe Katie, mama a cinci copii, la zece zile după ce s-au cunoscut, este acuzat că a înșelat numeroase femei și cel puțin un bărbat. El neagă toate acuzațiile.

În mod jenant, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie pe Katie, care a fost căsătorită de patru ori, ziarul „The Sun” a dezvăluit că, doar cu câteva luni înainte, el o ceruse în căsătorie în același mod — cu petale de trandafir, halate de baie albe și pufoase și o zi la Spa — pe fosta logodnică, Alana Percival. Alana a fost prima care a dezvăluit adevărul despre Lee, sfătuind-o pe Katie să „fugă cât o țin picioarele”.

Poliția din Hertfordshire și Interpolul îl anchetează pe Lee în legătură cu acuzații mai vechi, după ce Alana a încurajat pe alte femei să-și povestească propriile experiențe îngrozitoare cu el. Iar în luna mai, ziarul „The Sun” a publicat un dosar în care detaliază modul în care Lee a escrocat 1.000 de lire sterline, precum și modul său de operare elaborat, bazat în mare măsură pe inteligența artificială.

Foto: Instagram

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