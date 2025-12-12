Actorul Nickelodeon Jim Ward a murit miercuri, 10 decembrie, la vârsta de 66 de ani, a anunțat soția lui, Janice Ward.

A murit Jim Ward, actorul de voce cunoscut pentru desenul „Nașii mei vrăjitori” și nu numai

Jim Ward a murit în urma unor complicații ale bolii Alzheimer, a confirmat soția lui, Janice Ward, pentru TMZ.

Actorul era cunoscut pentru interpretarea mai multor personaje de desene animate, printre care Doug Dimmadome și Chet Ubetcha din „The Fairly OddParents” („Nașii mei vrăjitori”) și căpitanul Qwark din jocul „Ratchet & Clank”. A mai înregistrat voci pe pentru jocurile video „Resident Evil 4” și „Spider-Man vs. The Kingpin”, printre multe altele.

Ward a prezentat de asemenea o emisiune radio alături de comentatoarea Stephanie Miller. „Unul dintre cele mai triste mesaje pe care le-am primit vreodată de la uimitoarea doamnă Janice Ward”, a scris Stephanie Miller pe X (fostul Twitter), după ce a aflat despre decesul lui Ward. Ea a continuat: „Bunul nostru prieten, Jim Ward, s-a stins din viață ieri. Ne vom petrece dimineața amintindu-ne de lumina lui”.

„Îmi pare atât de rău pentru pierderea voastră”, a scris un internaut în dreptul postării lui Miller. „Dl Ward a fost o parte importantă a copilăriei mele, ca voce a căpitanului Qwark”.

Citește și: Ozzy Osbourne a murit în timp ce făcea sport. Sharon, soția lui, a făcut dezvăluiri șocante despre ultimele cuvinte ale artistului: „L-aș fi ținut mai strâns”

„O altă legendă a anilor ’90 s-a dus”

Jim Ward s-a retras din activitate în 2021, pe fondul luptei sale cu Alzheimer. După moartea sa, mulți dintre fanii lui au transmis omagii emoționante prin intermediul rețelelor sociale. „Vocea unora dintre cele mai citabile personaje din Nașii mei vrăjitori nu mai este. RIP Jim Ward”, a scris un fan pe X, în timp ce altul a adăugat: „O altă legendă a anilor ’90 s-a dus”.

„Am crescut cu Jim Ward, jucând unul dintre cele mai tari jocuri video, Ratchet & Clank. Odihnește-te în pace, căpitane Qwark”, a transmis altcineva.

O altă persoană și-a amintit: „Miriadele de voci ale lui Jim Ward făceau ca fiecare zi să înceapă cu bucurie și râsete”.

Alții au fost întristați să afle că doi actori de voce îndrăgiți au murit în aceeași zi, referindu-se la Jeff Garcia, cunoscut pentru desenul Jimmy Neutron. Garcia, care avea 50 de ani, a suferit un anevrism cerebral și un accident vascular cerebral.

Foto: Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News