Cântăreața Jessie J a fost spitalizată cu o infecție la șase săptămâni după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale în urma diagnosticării sale cu cancer la sân în stadiu incipient.

În luna iunie, Jessie J (37 de ani) a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer la sân în fază incipientă. În aceeași lună, artista trecut printr-o intervenție chirurgicală. Recent, într-o serie de mesaje publicate la Instagram Story, cântăreața a dezvăluit că a fost spitalizată din cauza unei infecții.

Alături de o fotografie cu perfuzia pe braț, Jessie J a povestit că medicii suspectau că avea un cheag de sânge, ipoteză care a fost exclusă după o serie de investigații în amănunt.

„La șase săptămâni după operație am ajuns din nou în aceeași secție în care am stat după operație. Nu a fost planificat. Am avut și încă mai am simptome care indicau un cheag de sânge la plămâni. Nu este un cheag de sânge, Slavă Domnului!”, a scris cântăreața în mediul online.

După o mulțime de investigații, Jessie J a aflat că are o infecție și puțin lichid la plămâni. Deși îi este greu să respire, solista s-a externat din spital și va primi îngriji medicale acasă. „Mi-e greu să respir, dar m-am externat singură aseară (urăsc să fiu în spital), dar voi continua investigațiile”, a explicat.

„Mental a fost cea mai dificilă perioadă pentru mine”

Jessie J a mai dezvăluit că cel mai greu i-a fost după ce s-a operat. „Recuperarea fizică este departe de a fi rapidă sau ușoară, iar mental a fost cea mai dificilă perioadă pentru mine. Mai ales ca mamă a unui copil mic și fiind în imposibilitatea de a fi mama care sunt de obicei”, a mărturisit artista.

Jessie J este mama unui fiu, Sky Safir Cornish Colman, din anul 2023, după ce a suferit un avort spontan în noiembrie 2021. Toată această experiență a reprezentat un semnal de alarmă pentru cântăreață să pună frână carierei sale, să se odihnească și să-și dea timp să se repună pe picioare, oricât de greu i-ar fi.

„Aceasta nu este o recuperare rapidă. Și nici nu este menită să fie. Acest ritm lent este o realitate greu de acceptat, sinceră să fiu. Îmi place să mă mișc, să lucrez, să fiu în picioare și activă, dar nu se poate acum, și asta este situația”, a mai scris Jessie J.

În aceste momente, cântăreața își caută puterea să accepte că trebuie să ia o pauză, să se odihnească și să se lase ajutată de familie și prieteni. Solista beneficiază de sprijin și din partea admiratorilor ei, care i-au transmis mesaje de încurajare și care și-au împărtășit experiențele personale cu diverse probleme de sănătate.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista în trecut

Jessie J a fost diagnosticată cu o afecțiune cardiacă la vârsta de opt ani, a avut un accident vascular cerebral minor la 18 ani și a devenit surdă pentru scurt timp în 2020, potrivit The Guardian.

Foto: Instagram

