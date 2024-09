Cum a decurs întâlnirea faţă în faţă dintre Theo Rose şi Jessie J: „Am leşinat şi nu şi-a dat nimeni seama”

În lumea muzicii, chiar și celebritățile au idolii lor, iar Theo Rose nu a făcut un secret din pasiunea ei pentru Jessie J. Când antrenoarea de la „Vocea României” a aflat că artista britanică va susține un concert în România, la Unforgettable Festival de la Romexpo, reacția ei a fost una pură și plină de entuziasm. Iar întâlnirea dintre cele două a fost un moment uluitor, despre care Theo Rose le-a povestit fanilor săi, în stilul caracteristic.

Cum a decurs întâlnirea dintre Theo Rose şi Jessie J

Pentru Theo Rose, Jessie J nu este doar o cântăreață, ci un adevărat idol. Încă de când a aflat că artista britanică va concerta la București, artista a luat imediat măsuri: și-a cumpărat un bilet și a blocat complet ziua de 15 septembrie pentru acest eveniment, deși coincidea cu ziua tatălui ei. Postările despre artista britanică atras atenția organizatorilor, care au observat cât de mare fană este Theo Rose, astfel că va cânta pe aceeași scenă, chiar înainte de Jessie J.

În ciuda tuturor planurilor pe care şi le-a făcut înainte, emoţiile că se va întâlni cu Jessie J au preluat controlul. Theo Rose a avut doar câteva minute la dispoziție pentru a o întâlni pe artista internaţională, iar experiența a fost una complet copleșitoare. Ajunsă ultima la întâlnirea meet & greet, Theo Rose a mărturisit cum simţea că inima îi sare din piept, dar a încercat să își controleze emoțiile.

„Am fugit direct la hotel ca să prind meet&greet cu Jessie. Am ajuns ultima, n-am avut mult timp la dispoziţie. Am intrat singură acolo. Toată ziua m-am gândit să o sperii, dacă o văd şi mă buşeşte plânsul. Aşa că mi-am blocat toate emoţiile. Am avut trei minute la dispoziţie. Am intrat, m-a complimentat că arăt frumos. M-a întrebat dacă am avut emoţii, i-am zis că da şi că cele mai mari au fost pentru faptul că urma să o întâlnesc. I-am spus că am un copil de vârsta ei. Mi-a cerut telefonul să vadă poze cu băiatul, i l-am arătat pe Sasha. Şi am mai vorbit un pic, dar nu îmi mai amintesc ce. Nu am apucat să îi zic cu casa lui tata. Nici nu m-ai ştiu dacă am pus întrebările la momentul potrivit. A fost o formă cu totul nouă de stres, dar nu în stresul nociv. Nu mai ştiu dacă m-am uitat în ochii ei, îmi lipsesc imagini. Cred că am leşinat și nu şi-a dat nimeni seama”, a spus Theo Rose pe contul ei de socializare.

Cu toate emoțiile acumulate, timpul a părut că s-a scurs prea repede. Jessie J a complimentat-o, iar Theo Rose i-a arătat poze cu băieţelul ei şi al lui Anghel Damian, Sasha. Deși avea o mulțime de lucruri de spus, cuvintele nu păreau să curgă așa cum și-ar fi dorit. A recunoscut că, deși și-a imaginat acest moment în mod repetat, când a sosit clipa, emoțiile au fost atât de mari încât a uitat mare parte din ceea ce își propusese să-i spună.

Theo Rose, uluită de prestaţia lui Jessie J pe scenă

După întâlnirea emoționantă din culise, Theo Rose a avut ocazia să asiste la concertul lui Jessie J și să vadă pe viu performanța artistei pe care o admiră atât de mult. Antrenoarea de la „Vocea României” a fost cucerită nu doar de vocea impecabilă a lui Jessie J, ci și de felul în care aceasta s-a comportat pe scenă.

„Întâlnirea ca întâlnirea, dar cum a cântat şi cum a vorbit pe scenă… e atât

de adevărată. Nu o dau pe Beyonce, pe nimeni”, a mai spus Theo Rose pe contul ei de socializare.

